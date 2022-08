Regjeringen tar strøm-grep: Varsler begrensninger på eksport ved lav fyllingsgrad

STRØMPRESS: Statsminister Jonas Gahr Støre, her på pressekonferansen der regjeringens forslag til strømstøtte til husholdningene ble presentert første gang. Foto: Terje Pedersen / NTB

LO, NHO, ordførere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet og en samlet opposisjon krever hastetiltak mot rekordhøye strømpriser.

Disse strømgrepene varsler regjeringen søndag:

Sterkere regulering for å sikre forsyningssikkerhet. Når magasinfyllingen blir lavere enn det som er normalt for årstiden, vil de begrense muligheten for eksport.

Forbedre strømstøtten til husholdningene.

Gi strømstøtte til den delen av næringslivet som er hardest rammet av rekordhøye kraftpriser.

I tillegg melder NRK at de flytter den økte støtten på 90 prosent fra 1. oktober til 1. september.

– Vi vil være tydelige på at folk ikke trenger å frykte strømmangel til hjemmene sine gjennom vinteren, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

Han ber likevel folk forberede seg på en tøff høst og vinter.

– Vi ser dessverre at prisene sannsynligvis kommer til å bli enda høyere framover enn tidligere anslag.

Statsråden understreker imidlertid at situasjonen for strømforsyningen nå er bedre enn for noen uker siden.

– Det er lav sannsynlighet for at den situasjonen vi står i nå gjør at vi havner i situasjon med rasjonering til våren. Dersom vi mot formodning skulle havne i en slik situasjon, vil husholdningene skjermes.

Historisk lavt

Regjeringen har fått kritikk for å være handlingslammet og bakpå, mens strømprisene har gått i taket den siste tiden.

Vannmagasinene, særlig i Sør-Norge, er på et historisk lavt nivå. I tillegg har krigen i Ukraina sendt energiprisene i været, da Russland har redusert gasseksporten til europeiske land.

Næringslivet fortviler over høye strømpriser, og bedrifter i Sør-Norge er på konkursens rand, har flere advart om.

Etterlyser støtte for bedriftene

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, er glad for at regjeringen øker strømstøtten allerede fra 1. september, men etterlyser en ordning for bedriftene.



SENT: Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, mener bedre ordninger burde vært på plass for lenge siden. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Over hele Sør-Norge er det små og mellomstore bedrifter som venter på hjelp, og den hjelpen bør komme så fort som mulig, sier Astrup.



Han sier at Høyre foreslo en egen strømstøtte for bedriftene allerede i januar.



– Det er bra at regjeringen sier at de jobber med saken, men det er altfor sent. Den burde vært på plass for lenge siden, sier Astrup.

Møtemaraton

Statsministerens kontor har innkalt representanter fra alle partiene på Stortinget til strøm-hastemøte kl. 08.30 mandag.

Deretter skal Jonas Gahr Støre, olje- og enerminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre i møte med LO og NHO.

Samme dag skal også presidentskapet på Stortinget møtes for å vurdere om hele Stortinget skal kalles tilbake fra sommerferie for å behandle forslag knyttet til strømpriskrisen.