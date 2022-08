Fotballryktene: Britiske medier: – Manchester United går for Sané

Manchester United har tidligere forsøkt seg på å kjøpe både Antony (Ajax) og Benjamin Šeško (RB Salzburg), men begge disse overgangene har strandet på grunn av for høy prislapp. Nå melder flere britiske medier at Manchester United har kommet med en offisiell forespørsel til Bayern München om å få kjøpe Leroy Sané (26).

Etter at Sadio Mané ble hentet til Bayern München, er det usikkert hvor mye spilletid Sané kommer til å få i Bundesliga denne sesongen. Ifølge flere engelske aviser, deriblant The Mirror, er det imidlertid usikkert hvor mye Manchester United er villig til å by for 26-åringen.

Totalt har Leory Sané scoret 13 mål på 64 kamper i Bayern München-trøyen etter overgangen fra Manchester City i 2020. Spillerens nåværende kontrakt strekker seg frem til 2025.

Men Manchester United er ikke den eneste Premier League-giganten som vil hente Sané tilbake til balløya. Liverpool skal også være interessert i å legge inn et bud på den tidligere Manchester City-spilleren, rapporterer Liverpool Echo.

Marcelo Brozovic har storspilt for Inter siden overgangen fra Dynamo Zagreb i 2016. Nylig forlenget 29-åringen kontrakten med Milanoklubben til ut sesongen 2025/26. Nå hevder Calciomercato at Liverpool vil kjøpe Brozovic og vil hente midtbanespilleren i en byttehandel. Merseysideklubben skal være klar til å tilby Naby Keita til Inter – under forutsetning av at Brozovic går i motsatt retning.

Chelsea skal ha kommet med et bud på 610 millioner kroner, pluss den spanske forsvarsspilleren Marcos Alonso, for Barcelonas midtbanestjerne Frenkie de Jong. Dermed kan Chelsea snyte Manchester United for 25-åringens underskrift, skriver spanske Sport.

En enighet mellom Alonso og Barcelona om de personlige betingelsene skal allerede være i boks, hevder 90min.

Manchester United på sin side vil nå prøve seg med en direkte byttehandel med Donny van de Beek i bytte for De Jong. Det påstår Express.

Dersom De Jong ikke vil til Old Trafford, vil Manchester United forsøke seg på å hente Napolis spanske midtbanespiller Fabian Ruiz, ifølge Goal.

Evertons manager Frank Lampard antyder at klubben snart vil legge inn et bud på Rennes-spilleren Serhou Guirassy, som koster omlag 150 millioner kroner, skriver SunSport.