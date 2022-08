Ordfører krever krisetiltak: – Utrolig vanskelig situasjon

De rekordhøye strømprisene gir en umulig konkurransesituasjon for det lokale næringslivet, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

HASTETILTAK: Ordfører Jan Oddvar Skisland etterlyser en strømstøtte-ordning for næringslivet. Foto: Marius Helge Larsen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag.

Støres partifelle, ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand, håper regjeringen kan innføre strømtiltak for næringslivet.

Han sier det er en stor utfordring for det lokale næringslivet at det ikke finnes en støtteordning lignende den som har kommet for husholdninger.

– Periodevis har strømprisene gått tigangeren av hva som er budsjettert og hva de er vant til å betale, noe som gjør det nærmest umulig å kontrollere driften, sier ordføreren til TV 2.

HASTER: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand mener det haster å få på plass strømstøtte for næringslivet. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Krever nye tiltak

I sommer har strømprisene steget til nye rekorder lengst sør i landet. Sør-Vestlandet skiller seg ut med de høyeste strømprisene.

– Det gir oss en umulig konkurransesituasjon. Det er mye som produseres og tjenester skal leveres fra regionen. Vi opplever det som en utrolig vanskelig situasjon å håndtere hvis det ikke kommer tiltak ganske fort.

PRISFORSKJELL: Strømprisene har steget til nye rekorder sør i landet. Foto: Grafikk/TV 2

Han sier hjørnesteinsbedrifter i regionen sliter med enorme strømkostnader. Hvis ikke rammebetingelsene blir bedre, frykter han at regionen kommer til å miste viktige arbeidsplasser.

– Jeg tror på en strømstøtte-ordning, lignende den som finnes for husholdninger, for næringslivet. Det vil kunne fungere også for de store forskjellene internt i Norge, men dette haster.

– Står veldig dårlig til

Forskningsleder for politikk og demokrati i Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier strømkrisen har hatt stor effekt på de norske velgerne, ifølge meningsmålingene.

– Det står veldig dårlig til hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet, særlig når man sammenligner med valget. Det er sjelden vi ser at regjeringspartier går så kraftig tilbake i oppslutning i løpet av et år som det de har gjort, sier Bergh.

VELGERFLUKT: Johannes Bergh i institutt for samfunnsforskning sier noen velgere fortsatt sitter på gjerdet, men at mange har skiftet standpunkt vekk fra regjeringspartiene. Foto: Aage Aune / TV 2

Han sier Senterpartiet er tilbake på et nivå med 6-7 prosent oppslutning. Bergh sier nivået ikke er uvanlig i et historisk perspektiv, men:

– Det som er uvanlig er at de har hatt en såpass kraftig tilbakegang siden valget. Senterpartiet har tapt de velgerne som strømmet til Senterpartiet under Solberg-regjeringen.

– Velgerne som stemte på partiet for 10 år siden er fortsatt med. Noen sitter fortsatt på gjerdet, men de fleste har flyktet tilbake til de partiene de stemte på i utgangspunktet, legger Bergh til.

Savner en mer offensiv regjering

Kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten sier regjeringen har fremstått som defensiv, men har forståelse for at de ikke har kommet med raske innføringer «over natta».

HANDLINGSLAMMET? Kommentator Harald Stanghelle er usikker på om regjeringen kan stå frem som handlekraftig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han sier regjeringen har innført defensive tiltak, som han mener bidrar til å skape et inntrykk av at regjeringen er handlingslammet – når den i realiteten kanskje ikke er det.

– Det spørs om de klarer å stå frem som en handlekraftig regjering. Jeg savner en regjering som er mer på offensiven, som viser et veikart fremover, utover å forsikre om at de følger situasjonen nøye.