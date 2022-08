Eksplosjoner og flyalarm ved Jerusalem

Flysirenen uler og det rapporteres om eksplosjoner vest for Jerusalem søndag.

Vitner har hørt eksplosjoner og bombealarmen har gått av vest for den israelske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Opplysningene indikerer palestinske rakettangrep mot Jerusalem, skriver Reuters.

Ifølge opplysningene skal angrepene ha blitt rettet mot de israelske miljøene ved Jerusalem. Ingen er blitt rapportert drept, skriver The Times of Israel.

Det er første gang på over ett år at flysirenen høres i Jerusalem-området, ifølge The Jerusalem Post.

Dette skjer etter angrepene mot Gazastripen de to siste dagene.

Den palestinske militslederen Khaled Mansour fra Islamsk hellig krig (Jihad) er drept i et luftangrep i byen Rafah på Gazastripen, melder den israelske hæren søndag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Lørdag var til sammen 24 palestinere rapportert drept under angrepene mot Gazastripen.