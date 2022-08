Rekdals vanskelige valg: – Brutal konkurranse

Rosenborg sitter plutselig med flere spissprofiler som kjemper om to plasser.

Det skorter ikke på spisser i Rosenborg om dagen.

Noah Holm, Stefano Vecchia og Ole Sæter har alle gjort krav på spissplassen i løpet av det siste året. Samtidig har Bryan Fiabema fått sine sjanser den siste tiden.

Nå har klubben også hentet Casper Tengstedt til klubben.

Dansken satt sin første scoring allerede 14 minutter ut i debuten mot HamKam. En kamp hvor mange mente han var kampens beste spiller.

I tillegg til Tengstedt har trønderne også hentet islendingen Kristall Mani Ingason, som kan spille helt der framme.

KJEMPEDEBUT: Casper Tengstedt brukte kun 14 minutter på å score sitt første Rosenborg-mål. Foto: Ole Martin Wold

– Brutal konkurranse

Enn så lenge slipper Rekdal å ta de aller tøffeste valgene. Stefano Vecchia og Noah Holm er begge ute med skade.

Men 53-åringen forventer at det blir knalltøff kamp om plassene i nær fremtid.

– Først og fremst er det viktig at spilleren er frisk. Da blir det en brutal konkurranse. De som spiller må gjøre seg fortjent til å spille neste kamp, mens de som sitter utenfor må gjøre seg fortjent til å komme inn på laget, sier Rekdal til TV 2.

Rosenborg-treneren stresser ikke over den harde kampen om spissplassene.

– Det er sånn det er i fotball. Det er ingen lag som bare har elleve mann.

Sannsynligvis er det ikke lenge til «Reka» får noe å gruble over. Noah Holm ble spådd en retur i midten av august, da han ble skadet for drøyt to måneder siden.

Selvsikker Sæter

Ole Sæter er kjent for å være offensiv i alle ordets former. Dermed kommer det ikke som noen overraskelse at han forventer å forbli Rosenborgs førstevalg.

– Jeg har ingen planer om å gå ut av det Rosenborg-laget her, melder en klinkende klar Sæter til TV 2.

Dermed har fløyta fått en annen lyd enn den hadde for noen uker siden. Etter 3-0-seieren over Tromsø i slutten av juli var Sæter mer kryptisk i svarene.

– Det er åpenbart at man ønsker å hente nye, det er fair, det er sånn det skal være. Fotball er ferskvare, så da må jeg høre også. Jeg har veldig god kontakt med min agent, uttalte trønderen til Nidaros.

Etter matchvinnerscoringen mot HamKam er Sæter delt Rosenborg-toppscorer med Stefano Vecchia. Noah Holm står kun med ett Eliteserie-mål denne sesongen.