Mener Riise starter med en stor fordel: – Veldig nyttig

Onsdag ble den ventede nyheten bekreftet: 53 år gamle Hege Riise er ny landslagssjef for kvinnene.

Etter et fullstendig mislykket europamesterskap, måtte svenske Martin Sjögren pakke snippesken og forlate stillingen som øverste sjef for de norske fotballjentene.

Vålerenga-spiller Elise Thorsnes var i førsteomgang reserve under årets mesterskap. Hun takket senere nei og bevitnet i stedet EM fra ekspertplass hos rettighetshaver NRK.

– Jeg har hatt Hege ett år som trener i LSK. Jeg kjenner hun ganske godt. Rolig, men veldig engasjert. Hun er god på å få ut det beste av hver enkelt spiller, beskriver Thorsnes.

NORGE: Med flagget på brystet har Elise Thorsnes har 130 kamper. Foto: Terje Pedersen

– En fordel

Med seg i trenerteamet får Riise med seg Monica Knudsen som assistent. Ingvild Stensland og Jon Knudsen komplementerer teamet.

At flere i det splitter nye trenerteamet har spillerfaring, synes flere er veldig positivt.

– Jeg tror det blir bra fremover. Det er to personer (Riise og Monica Knudsen) med god erfaring. De har vært spillere før, noe jeg tror en fordel, sier Vålerenga-spilleren Malin Sunde. Hun står med flere U23-kamper for Norge.

FORTELLER: Vålerenga-spiller Malin Sunde. Foto: TV 2

En uttalelse som får støtte fra Thorsnes.

– Det er veldig nyttig for en landslagstrener å ha spillererfaring. Hege har oppnådd mye her i Norge, USA og i England. Jeg tror det blir et nyttig tilskudd for det norske landslaget.

Ei som foreløpig er inne i landslagsvarmen er Guro Pettersen. Sisteskansen fikk den utakknemlige jobben med å stå bakerst i Norge-målet under årets mesterskap.

– Jeg gleder meg til å se hva hun (Riise) kan bidra med i laget. Hun har hatt ekstremt gode resultater, spesielt i LSK, sier Pettersen.

Avviser ikke comeback

Elise Thorsnes sier til TV 2 at døra hennes til det norske landslaget fortsatt står på gløtt.

– Hvis Hege ser for seg at jeg kan bli en viktig del av en landslagstropp med min erfaring, så hadde jeg aldri sagt nei til Norge, sier Thorsnes.