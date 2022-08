Anja gjemmer seg fra bombene på badet: – Jeg er faktisk mest sint

Til sammen 24 palestinere er drept under angrepene som pågår for andre dag på rad. Seks av disse skal være barn. Dette melder helsedepartementet i Gaza lørdag. Minst 125 skal være skadet.

Blant de drepte er militanttoppen Tayseer Jabari i Islamsk hellig krig, en 23 år gammel kvinne og et fem år gammelt barn, ifølge helsedepartementet på Gaza.

Den radikale militantgruppen svarte med å avfyre 100 raketter mot israelske byer, ifølge Islamsk hellig krig.

Israel oppgir at de har gjennomført 30 angrep, med 55 missiler, mot mer enn 40 mål på Gazastripen.

FLAMMER: Røyk og flammer stiger opp etter et israelsk bombeangrep lørdag. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Gaza by er et av verdens tettest befolkede områder. Israel hevder de sto overfor en «umiddelbart forestående trussel». Angrepene har fortsatt gjennom lørdagen.

Militantgruppen Islamsk hellig krig sier det ikke er tegn til ro eller mekling mellom partene «for øyeblikket», ifølge Al Jazeera. Israelske myndigheter sier de er klare for «en uke med operasjoner» mot de militante islamistene.

En av de som er er i Gaza by, er leder for Norsk Folkehjelp i Gaza, Anja Riiser. Hun forteller om en fortvilet situasjon.

JOBBER: Anja Riiser er leder for Norsk Folkehjelp i Gaza. Foto: PRIVAT

– Det siste døgnet har vært veldig slitsomt, og situasjonen er veldig spent og preget av frykt. Akkurat nå går solen ned her, og det er helt stille i gatene. Vi hører bølger av rakettnedslag, og til tider kjenner vi også lufttrykket av rakettene.

Hun sier at rakettene har truffet bare noen hundre meter nord og sør for der hun befinner seg.

– Du kjenner at det rister og at det kommer et lufttrykk. Det vi gjør før er at vi åpner vinduene litt, har bagen vår klar for å minimere skader.

Gjemmer seg på badet

Riiser gjemmer seg på badet under de verste periodene med angrep.

– Det er det tryggeste stedet for meg. Det er det eneste stedet der det ikke er noen vinduer og er den sikreste delen. Og man kan ikke få skader av glass om det treffer for nærme.

Lederen for Norsk Folkehjelp i Gaza beskriver følelsen som preget av fortvilelse og frykt. Men også andre følelser melder seg.

– Det er en oppgitthet også. For dette er helt unødvendig, og jeg kjenner på et sinne.

Evakuering er planlagt, og hun skal ut fra Gaza-stripen så fort det lar seg gjøre. Men tankene til Riiser er til kollegaer og andre venner som ikke har noe sted å dra.

– De har ingenting annet å gjøre enn å håpe at rakettene slår ned der de bor.

Mindre enn Asker kommune

– Er det mulig å skille mellom militære og sivile mål på Gaza?

– Nei, det er ikke mulig. Gaza er mindre enn Asker kommune, og her bor det to millioner mennesker. Man kan si så mye man vil at man har presisjonsvåpen, at man gjør sitt ytterste for å unngå å treffe sivile mål. Men områdeeffektene av rakettene, de er helt umulig å forklare seg vekk fra.

Informasjon Riiser sitter på sier at fem bygg er totalskadet, men at flere hundre leiligheter er ødelagt som følge av ettereffekten.

– Når mine kollegaer får en rakett i nabohuset, skal jeg love deg at de føler at Israel er på jakt etter dem. Dette føles for de sivile i Gaza som at det er en krig mot dem.

– Folk er livredde. Jeg snakket med en kollega av meg som har fått nabohuset ødelagt. Hun klarer ikke gå, hun har mistet alle krefter

Hun sier svært mange sliter med ettervirkninger av angrepene mot Gazastripen.

FLYKTER: Personer flykter fra en israelsk rakett i Gaza by lørdag. Foto: ANAS BABA / AFP

– Denne galskapen må rett og slett slutte. Naboen min var like i nærheten av blokkene som ble ødelagt, og de har en datter på tre år, og hun er fullstendig traumatisert. Det går ikke an å roe henne .

Barna ser at foreldrene blir redde, de kjenner lufttrykkene de også og de hører lydene. Det er ikke mulig å berolige barna i det hele tatt.

Riiser sier dette setter foreldrene i en helt umulig situasjon, for gang på gang settes de i en posisjon der de ikke kan beskytte barna sine.

– Det er umulig for dem å forklare, å skape noen som helst slags mening i det som skjer nå.

– Ikke oppbygd

– Når Israel sier at dette skal pågå i en uke, så er vil tilbake i en ny runde med traumatisering.

Riiser sier Gaza er ikke oppbygd fra forrige krig.

– Kraftverket har ikke strøm, vannrensningsanlegget vil nok slutte å fungere. Man har ikke fôr til dyr, og jordbruksområder blir ødelagt.

Hun beskriver det som en konstant negativ trend for folk som bor i Gaza, og de har ingen steder å dra. Beskrivelsen hun gir: En totalt hjelpeløs situasjon.

– Jeg er i en privilegert situasjon, som vil bli evakuert ut så fort som det lar seg gjøre. Men ingen av mine kolleger kan dra noen steder. De sitter og ber for at det ikke skal komme en eskalering, men de regner med at det vil komme. De kan bare håpe på at ikke de blir rammet.

Riiser i Norsk Folkehjelp sier hun ble veldig bekymret for alle hun kjenner da angrepene begynte. Hun tenkte at det ville være over på en natt, men angrepene fortsatte lørdag.

– Jeg er ikke redd nå, jeg er faktisk mest sint. Men jeg har noen øyeblikk som er veldig ubehagelig, det er da jeg er på badet.

Pågrep 20 personer lørdag

Shin Bet, Israels sikkerhetstjeneste, pågrep 20 personer på Vestbredden lørdag, hvorav 19 av dem tilhører Islamsk krigs militante fløy, hevder den israelske hæren.

PÅGREPET: 19 personer tilknyttet gruppen Islamsk krig militante fløy ble pågrepet lørdag. Dette bildet er fra april. Foto: SAID KHATIB / AFP

Shin Bet, som er Israels etterretningstjeneste, skal ha gått målrettet etter militante aktører som har vært fengslet.

Den siste personen skal, ifølge Al Jazeera, være en palestinsk journalist.

FNs spesialrapportør for det okkuperte palestinske territoriet har fordømt Israels angrep på Gaza og kalt det en «åpenbar aggresjonshandling»