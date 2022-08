– En av mine verste opplevelser som trener

Se Zalgiris - Bodø/Glimt på TV 2 Play tirsdag fra klokken 18.00!

Bodø/Glimt er virkelig i ferd med å finne gammel storform.

På de siste fire hjemmekampene har Glimt vanvittige 25-0 i målforskjell. Det inkluderer de to siste europakampene mot Klaksvik og Linfield.

Men: På bortebane har det imidlertid ikke gått like bra. Både mot Klaksvik og Linfield tapte bodøværingene på fremmed gress.

Selv om TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og andre har konkludert med at Glimt er klare for Champions League-playoff, er Kjetil Knutsen krystallklar på at han ikke har innkassert avansement.

– Vi fikk en erfaring i første runde mot Klaksvik som var en av mine verste opplevelser på en fotballbane. Jeg sto bortgjemt på en tribune og måtte se at vi ikke gjorde en god prestasjon. Det så jeg etter ti sekunder.

Mener Glimt har fått for mye pepper

Glimt tok seg videre, selv om det ble 3-1-tap på Færøyene.

– Det er utrolig vanskelig å skru til fra 80 til 100 prosent. Det er nesten umulig. Vanskeligere enn folk forstår, sier Knutsen og sikter til marerittopplevelsen på Færøyene.

Knutsen mener at laget hans lærte av opplevelsen, selv om Glimt også tapte den påfølgende bortekampen i europeisk sammenheng - 1-0 mot Linfield.

– Jeg synes vi har fått ufortjent med pepper for den Linfield-kampen. Det er en fotballkamp vi vinner 99 av 100 ganger, så dominant som vi var, sier han.

Bodø/Glimt og Zalgiris møttes i Conference League-kvalifiseringen i fjor. Da ble det 2-2 i Vilnius.

– Da hang vi i tauene så det holdt. At vi plutselig ledet 2-1 var ikke fortjent overhodet. Vi må lære av å spille ute i Europa.

Nordlendingene tok seg videre takket være 1-0-seier på hjemmebane.

Imponert over nye lagkamerater

En som Bodø/Glimt ikke får benyttet seg av før et eventuelt gruppespill er nysigneringen Nino Zugelj.

Sloveneren har allerede vært i aksjon i Europa denne sesongen, for sin tidligere klubb Maribor, og er dermed utilgjengelig i de neste oppgjørene, bekrefter han til TV 2.

22-åringen har uansett latt seg begeistre av sine nye lagkamerater.

– Jeg så Glimt i noen kamper før jeg kom hit. Det er utrolig hvordan de spiller og utvikler seg. Laget spiller fantastisk, sier Zugelj i katakombene på Aspmyra etter nedsablingen av Odd.

Bodø/Glimts Nino Zugelj under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Odd på Aspmyra stadion. Kampen endte 7-0. Foto: Mats Torbergsen

Nykommeren leker allerede med tanken om Champions League-spill for Bodø/Glimt.

– Jeg tenkte ikke på det før (jeg kom hit), men når jeg ser hvordan laget spiller, og spesielt kampen mot Zalgiris ... Jeg tror Glimt har store muligheter til å nå Champions League. Spillerne er på et skyhøyt nivå, gliser Glimts nye nummer 29.