Delte bilde av stjerne – viste seg være noe helt annet

STJERNE: Den franske forskeren sa at dette var et bilde av Proxima-stjernen. Det var det ikke. Foto: TWITTER

Den franske forskeren Étienne Klein jobber i Frankrikes «Alternative Energies and Atomic Energy Commission», og er en anerkjent forsker.



Han delte forrige søndag et bilde av det han skrev var Proxima-stjernen, den nærmeste stjernen til jorden. Og tatt av NASAS nye James Webb-teleskop.

– Dette detaljnivået. En ny verden oppdages hver dag, skrev han under den originale tweeten, med et bilde av den angivelige stjernen.

Men alt var ikke som det så ut som.

Var noe ganske annet

Noen dager senere kom forskeren med en oppdatering, der han avslørte at bildet slettes ikke var av stjernen, men heller en bit Chorizo, tatt av Klein selv.

«I følge moderne kosmologi eksisterer ingen gjenstand som tilhører spansk charcuteri noe annet sted enn på jorden», sa han blant annet mens han ba om unnskyldning for å ha bedratt folk, twitret han.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

«Falske nyheter»

Selv sier han til LePoint at han gjennomførte stuntet for å få fokus på falske nyheter i sosiale medier.

– Dette er første gang jeg har tullet på sosiale medier, for jeg er mer på dette nettverket som en vitenskapelig autoritet. Den gode nyheten er at noen umiddelbart forsto bedraget, men det tok også to tweets for å avklare, forklarer forskeren.

Han sier at posten hans og de påfølgende reaksjonene viser at på sosiale medier er falske nyheter mer vellykket enn ekte nyheter.

– Jeg tror også at hvis jeg ikke hadde sagt at det var et bilde tatt av James-Webb-teleskopet, ville det ikke vært så vellykket, forklarer han til LePoint.

En uke etter at bildet ble lagt ut, har tweeten blitt delt nesten 20 000 ganger og har fått mange morsomme kommentarer fra brukere som har blitt lurt.