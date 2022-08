Debutanten og «løven» sikret ny Rosenborg-seier

Mot gamleklubben kunne Kjetil Rekdal og Rosenborg juble for tre poeng, takket være sin nye spissduo.

Rosenborg - HamKam 2-1

Med to seire på rad og seks kamper uten nederlag har optimismen begynt å bre seg i Trondheim. Hjemme mot Kjetil Rekdals gamle arbeidsgiver, HamKam, fortsatte oppturen for trønderne med 2-1 på eget gress.

Og det er bare å merke seg navnet Casper Tengstedt. Spissen ankom Trondheim mandag denne uken

Fem dager senere fikk ti-millionersmannen fra danske Horsens sin debut av Kjetil Rekdal. 22-åringen takket like gjerne for tilliten med scoring.

De danske drenger

Tengstedt presenterte seg med et brukbart langskudd allerede etter tre minutter, før han to minutter senere driblet seg fri og serverte spisskollega Ole Sæter på sju meter, uten at løven fra Singsaker klarte å få ballen mellom stengene.

Etter drøye 13 minutter skulle dansken selv få muligheten. Et presist frispark fra RBKs assistkonge, Carlo Holse, fant høyrelabben til landsmannen Tengstedt, som enkelt kunne styre inn sitt første Rosenborg-mål og 1-0 på Lerkendal.

STO I KØ: Debutanten Tengstedt snek seg foran Erlend Dahl Reitan da han satt debutscoringen i nettet. Foto: Ole Martin Wold

Mot spillets gang

Rosenborg så ut til å ha full kontroll i Trondheim, men etter en drøy halvtime viste gjengen fra Hamar at de kan være effektive. På sin første, skikkelige visitt på trøndernes halvdel landet ballen til slutt hos Kristian Onsrud. Fra drøyt 16 meter hamret 28-åringen inn utligningen, mot spillets gang.

RBK var nære et ledermål et par minutter før pause. Ballen endte i stolpen etter en duell mellom Tengstedt og en Kamma-forsvarer, men scoring ble det altså ikke.

Så rødt

Etter hvilen fortsatte nysigneringen å skape trøbbel for HamKam. Spissen var i ferd med å komme igjennom alene mot Kamma-keeper Nicholas Hagen etter 58 minutter da Halvor Opsahl la dansken i bakken.

Stopperen ble belønnet med det røde kortet, noe som betydde en halvtime i undertall for de helgrønne gjestene.

TIDLIG DUSJ: Halvor Opsahl måtte forlate banen før timen var spilt. Foto: Ole Martin Wold

«Løven» tok ansvar

Anført av sin nye spydspiss presset Rosenborg på for et ledermål. I det 63. minutt hamret nykommeren ballen i tverrliggeren.

Bare minutter senere ble 22-åringen spilt fri alene mot keeper, men avslutningen fra Tengstedt gikk utenfor stolpen.

Men der dansken bommet tok trøndernes publikumsfavoritt ansvar. På lekkert vis satte Ole Sæter panna på et innlegg fra Erlend Dahl Reitan, og med sin sjuende scoring for sesongen sørget han for 2-1 på Lerkendal.

Det var nok til Rosenborgs tredje seier på rad.