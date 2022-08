Freya er på Snarøya – kaller inn til hastemøte

Freya skapte problemer for badegjester ved Kadettangen før helgen. Nå har hun slått seg ned på Snarøya i Bærum, og det skaper nye utfordringer.

OBSERVERT: Hvalrossen Freya befinner seg nå på Snarøya i Bærum. Her fra tidligere i sommer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Ifølge Budstikka har den 600 kilo tunge hvalrossen slått seg ned på en båt på Snarøya. Det viser også flere bilder som avisen har fått tilsendt. Det skal være rundt 10-15 skuelystne rundt Freya.

Dette skaper problemer for Bærum seilforening, som har tilhold i havnen.

– Vi er mest engstelige for at Freya skal legge seg til ved Sarbuvollen, der barna skal ut å seile. Der har vi også RIB'er og sikringsbåter, og vi håper ikke hun legger seg til her. Dessuten er bryggeanlegget gammelt, og det kan få store skader, opplyser styreleder i seilforeningen, Marius Ellingsen til Budstikka.no

Sommerleir på mandag

I tillegg skal opptil 50 barn samles for sommerleir i Vestfjorden mandag. Seilforeningen skal nå se hvordan Freya kan påvirke planene for leiren.

– Det skremmer oss litt nå, vi får ta et hastemøte i styret for å se hva vi gjør. 50 barn skal på leir og dette kan ødelegge litt for det, sier Ellingsen til avisen.

Glad for at hun har flyttet seg

Ved Kadettangen skal hvalrossen blant annet jaget en svømmende person. Politiet var på plass ved stupetårnet og ba gjester ligge unna Freya.

Bærum kommune er glad for at Freya har beveget seg videre fra Kadettangen. Det ble fredag opplyst om at badeplassen ble vurdert stengt om Freya fortsatte sitt nærvær.

– Det var jeg ikke klar over. Vi er glad for at Freya har flyttet seg fra Kadettangen, sier Strandenæs, som er tjenesteleder for natur-, idrett- og veidrift i Bærum kommune til Budstikka.