Professor advarer: – Det må forbys

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, advarte om «den veldig reelle risikoen for en atomkatastrofe» etter fredagens angrep på Europas største atomkraftverk i Ukraina, Zaporizjzja. Begge parter i krigen har beskyldt hverandre for å stå bak.

Rafael Grossi har tidligere advart om at situasjonen på kraftverket er «helt ute av kontroll». I et intervju med The Associated Press sier han at situasjonen blir farligere hver dag og at «alle prinsipper for kjernefysisk sikkerhet er blitt brutt» ved anlegget.

RAFAEL GROSSI: Sjefen for IAEA taler under den årlige gjennomgangen av ikke-spredningsavtalen for atomvåpen ved FNs hovedkvarter i New York. Foto: Spencer Platt / AFP

Angrepet fordømmes også av Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, som sier at «enhver bombing av området er en skamløs forbrytelse» og kaller det en terrorhandling.

Til tross for de sterke reaksjonene mener professor i ukrainsk historie, Serhii Plokhii, at regelverket rundt atomkraftverk i krigssoner er mangelfullt. Han ga nylig ut boken "Atoms and Ashes" og var på årets litteraturfestival i Lillehammer.

Det britiske forsvarsdepartementet hevdet tidligere i sin daglige etterretningsrapport at russiske styrker bruker det okkuperte atomkraftverket Zaporizjzja som base til å sette i gang angrep.

Tsjernobyl-kjernekraftverk ble tidlig okkupert av de russiske styrkene. Der var de til stede i omtrent fem uker. De gravde skyttergraver i den radioaktive jorden mens kjøretøyer virvlet opp helseskadelig støv.

Under et besøk til atomkraftverket 26. april i år sa Grossi til reportere at den russiske overtakelsen var «veldig, veldig farlig».

TSJERNOBYL: Et skilt som advarer om strålingsfare ved en ødelagt bil. Bokstaven V er et tegn den russiske hæren bruker. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Da Zaporizjzja var under ukrainsk kontroll i begynnelsen av mars, ble det kraftig beskutt av russiske styrker. Et bombeangrep førte til brann, og brannmannskapene skal ha blitt beskutt av russerne, ifølge ukrainske myndigheter.

I en dialog med en rekke statsledere i løpet av natten sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj at en eksplosjon i atomkraftverket ville vært slutten på Europa.

Det er stor forskjell på gamle og moderne atomkraftverk. Designet og sikkerhetsstandardene er i dag betydelig bedre. Selve brannen i Zaporizjzja bekymret ikke eksperter, men et direkte angrep på en reaktor kunne likevel hatt store konsekvenser.

Professor i materialfysikk ved Imperial College i London, Robert Grimes, sa til Science Media Center (SMC) at trykkbeholderen til en moderne reaktor er robust. Ifølge ham vil det tåle blant annet jordskjelv og til en viss grad kinetiske påvirkninger. Likevel er de ikke laget for å tåle direkte militære angrep. Det ville sannsynligvis ikke ført til en Tsjernobyl-lignende katastrofe, men han påpeker at det aldri har blitt testet før og at det ikke er umulig.

Bekymringen deles med professoren Serhii Plokhii. I en artikkel i The Economist skriver han at «ingen protokoller eller forskrifter har noen gang blitt laget for å håndtere muligheten for krigføring ved et atomkraftverk».

I den første tilleggsprotokollen til Genèvekonvensjonene handler en av artiklene om beskyttelsen av anlegg og installasjoner som innebærer katastrofefare. Der står det at kjernekraftverk ikke skal angripes dersom det kan forårsake en katastrofe.

Likevel er det unntak: Dersom anlegget på en avgjørende måte gir elektrisk kraft til direkte støtte for militære operasjoner, kan et angrep legitimeres.

Genèvekonvensjonene, tilleggsprotokoll I Artikkel 56 Beskyttelse av anlegg og installasjoner som innebærer katastrofefare 1. Selv når disse gjenstander utgjør militære mål, skal ikke anlegg eller installasjoner som innebærer katastrofefare, nemlig demninger, diker og kjernekraftanlegg, gjøres til gjenstand for angrep, dersom et slikt angrep kan forårsake at kreftene som innebærer katastrofefare, frigjøres med etterfølgende alvorlige tap blant sivilbefolkningen. 2. Den særlige beskyttelse mot angrep som bestemt i paragraf 1, skal opphøre: a) når det gjelder en demning eller et dike, bare dersom de brukes til annet enn sine normale funksjoner og på regelmessig og avgjørende måte til direkte støtte for militære operasjoner, og dersom et slikt angrep er den eneste praktisk mulige måte å bringe en slik støtte til opphør; b) når det gjelder et kjernekraftanlegg, bare dersom det leverer elektrisk kraft på regelmessig og avgjørende måte til direkte støtte for militære operasjoner, og dersom et slikt angrep er den eneste praktisk mulige måte å bringe slik støtte til opphør; c) når det gjelder andre militære mål som befinner seg på eller i nærheten av disse anlegg eller installasjoner, bare dersom de brukes på regelmessig og avgjørende måte til direkte støtte for militære operasjoner, og dersom et slikt angrep er den eneste praktisk mulige måte å bringe slik støtte til opphør. Kilde: Lovdata.no

Professoren tar til orde for å forby skyting på og rundt atomanlegg, og oppfordrer IAEA til å ta ansvar.

Han stiller spørsmål ved framtidig bruk av atomkraftverk på grunn av faren det utgjør:

– Vi burde ikke bygge nye kjernekraftverk med mindre vi kan finne en måte å beskytte de eksisterende i krig, skriver Plokhii.

Kjernekraftverk likestilles med demninger og diker i dagens regelverk, påpeker han.

Jurist og forsker Gro Nystuen er assisterende direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og har doktorgrad i folkerett.

– For det første tenker jeg at han leser unntaksregelen for angrep på atomkraftverk på en annen måte enn man gjør som folkerettsjurist. Han går rett på unntaksregelen. Det skal mye til at vilkårene for et lovlig angrep på et atomkraftverk oppfylles samtidig. Hovedregelen er at det er forbudt, sier hun til TV 2.

Hun sier videre at det å åpne opp for å endre konvensjonene er uaktuelt. Da ville man endt opp med ingenting. Likevel påpeker hun at det er mulig å åpne for nye avtaler, men hun er usikker på om det er politisk vilje til noe slikt.

– Mellomstatlig krig er enormt skadelig. Det er ikke nødvendigvis bare på grunn av krigsforbrytelser. Det er også lovlige militære mål. Det er viktig å slå hardt ned på der reglene brytes, men mellomstatlig krig er forferdelig brutalt. Hovedregelen om at man ikke kan angripe anlegg som vil kunne føre til store ødeleggelser eller sivil skade gjelder.