Pellegrino og Vetlesen i det ustoppelige hjørnet – slaktet Odd

Amahl Pellegrino befestet sin posisjon som ligaens toppscorer med to nye scoringer, mens Hugo Vetlesen scoret karrierens første hat trick hjemme mot Odd.

Bodø/Glimt - Odd 7-0 (4-0)

32 år gamle Pellegrino står dermed med 15 scoringer på 15 kamper i serien. Bodø/Glimt i Europa-eufori avgjorde eliteseriekampen hjemme mot Odd før pause.

Vetlesen fullbyrdet sitt hat trick etter pause og sendte telemarkingene hjem som slakt. Spiss-innbytter Runar Espejord og kaptein Ulrik Saltnes scoret de to siste.

– Mitt første hat trick. En uforglemmelig kveld, rett og slett, sier Vetlesen til rettighetshaver Discovery.

– Vi tar livet av de, litt etter litt. Men at det skulle ende med 7-0 er en maktdemonstrasjon fra vår side, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

På de siste fire hjemmekampene har Glimt vanvittige 25-0 i målforskjell.

– Det er imponerende. Store tall, og tall vi må kanskje tilbake til 2020-sesongen å finne. Det er artig, sier Knutsen konfrontert med den utrolige rekken.

– Hyggelige tall. For oss angrepsspillere er det moro, sier tomålsscorer Amahl Pellegrino.

Pellegrino-perle

Amahl Pellegrino mottok ballen på innsiden av sekstenmeteren etter 17 minutter. Bodø/Glimts nummer sju tittet opp og bøyde ballen lekkert forbi Leopold Wahlstedt i Odd-buret. Eliteseriens toppscorer sitt fjortende mål i Eliteserien denne sesongen.

Langskuddenes aften på Aspmyra: Ingen valgte å presse Hugo Vetlesen som stormet framover mot Odds sekstenmeter. 22-åringen takket og bukket for gjestfriheten, og klasket ballen opp i vinkelen etter 26 minutter.

Verken Pellegrino eller Vetlesen var ferdige for omgangen. Duoen satte inn ytterlige ett mål hver - og sørget for at svimle Odd-spillere tuslet til pause med fire mål i sekken.

MOTTOK HYLLESTEN: Amahl Pellegrino kunne juble for sesongens fjortende mål. Foto: Mats Torbergsen Les mer FULL FYR: Hugo Vetlesen feirer etter scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Odd på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen Les mer Brice Wembangomo under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Odd på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen Les mer

– Vi gjør ingenting bra, var dommen fra Odd-keeper Wahlstedt i pauseintervjuet med Discovery.

Fortsatte i samme tempo

Etter 52 minutter plinget det på nytt i måltavla: Hugo Vetlesen fullbyrdet sitt hat trick med ny scoring - etter målgivende fra Amahl Pellegrino, selvsagt.

Innbytter Runar Espejord ble byttet inn etter drøye timen. Det tok ikke lange tiden før den tidligere Tromsø-spilleren nikket inn Glimt-guttas sjette for dagen. Ulrik Saltnes satte 7-0 med et hodestøt.