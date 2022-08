Klopp: – Jeg blir sint når jeg snakker om det

Crystal Palace og Arsenal tjuvstartet Premier League-sesongen fredag, og lørdag fortsetter første serierunde med blant annet Liverpool mot nykommeren Fulham på menyen.

Men alt er ikke fryd og gammen før Premier League for alvor braker løs. VM i Qatar starter nemlig om bare drøye tre måneder, noe som vil gjøre denne sesongen svært spesiell.

21. november starter fotball-VM i Qatar, og de siste kampene i Premier League før VM-oppholdet skal spilles 12. og 13. november.

2. juledag, bare åtte dager etter VM-finalen som skal spilles 18. desember, starter Premier League opp igjen.

Snakker seg sint

Liverpools mektige manager Jürgen Klopp legger ikke skjul på hva han mener om saken.

– Problemet er spillerne. Går du til en finale, eller en semifinale, er du ganske opptatt, og så starter ligaen opp igjen én uke senere, sukker Klopp på en pressekonferanse foran Premier League-premieren.

– Jeg var ikke sint da jeg kom hit, men når jeg begynner å snakke om det blir jeg sint. Noe må endres. Vi må snakke sammen ordentlig. FIFA, UEFA, Premier League og FA. Begynn å prate med hverandre. Den viktigste delen av sporten vår er spillerne. Men her har alle sine egne interesser og det gjør ingenting enklere. VM skjer både ved feil tidspunkt og feil anledning, freser Klopp.

Får støtte fra Tuchel

Han får støtte av sin landsmann Thomas Tuchel, som leder Chelsea mot Everton i London-klubbens første kamp for sesongen.

STØTTER KLOPP: Thomas Tuchel. Foto: Ethan Miller

Tuchel tror spillerne kommer til å føle seg utmattet, både fysisk og mentalt, etter et VM midt i sesongen. Han håper derfor at det er første og siste gang FIFA legger et verdensmesterskap i fotball på samme tidspunkt som i år.

– Forhåpentligvis kommer de aldri til å gjøre det mer, sier han til The Times.

– Spillerne er allerede nå fokusert på VM, noe som både er positivt og negativt. De er fokuserte på VM, men det kan stjele fokuset deres. Jeg tror en del av dem tenker på VM i november allerede nå, konstaterer en oppgitt Tuchel.