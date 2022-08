Amerikanske medier: Har fått en sønn

De mye omtalte ekskjærestene Khloe Kardashian (38) og Tristan Thompson (31) har fått sitt andre barn sammen, ifølge People.

Babyen ble båret frem av en surrogatmor.

Det var tidligere i sommer at det ble bekreftet at Kardashian og Thompson skulle få et nytt familiemedlem via surrogati.

Utvider familien

Fra før av har Kardashian og Thompson datteren True (4) sammen, som de begge jevnlig deler bilder av.

En kilde forteller til People at det nye familiemedlemmet er en liten gutt, men foreløpig har det ikke blitt bestemt noe navn.

– Khloé er utrolig takknemlig for surrogatmoren. For en så vakker velsignelse. Vi ber om privatliv, slik at Khloe kan fokusere på familien sin, forteller kilden til People.

Flere brudd

Det mye omtalte paret har vært svært av og på de siste årene.

Gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashians» fikk seerne blant annet et innblikk i hvordan Kardashian fant ut at Thompson hadde vært utro.

Dette skjedde rett før fødselen av deres felles datter.

Siden den gang har de funnet tilbake til hverandre flere ganger, men etter at det ble kjent at Thompson hadde fått barn med en annen kvinne, skal det nå være over for godt.

De skal derfor fortsette å ha delt omsorg for barna sine.