Fotballryktene: – Messi bør forlate PSG nå

Tidligere Barcelona-profil Cesc Fabregas oppfordrer Lionel Messi på det sterkeste til å forlate PSG, og vende tilbake til Camp Nou. De siste ukene har det ryktes at 35 år gamle Messi selv har hintet om at han ønsker seg tilbake til Barcelona.

– Som Barcelona-fan håper jeg at Messi vender tilbake til Barcelona. Han har bare ett år igjen av sin kontakt i Paris, påpeker Fabregas i en artikkel gjengitt i The Mirror.

Barcelona på sin side virker mest fokusert på å hente Chelsea-backen Marcos Alonso. Ifølge 90min nærmer partene seg enighet om en overgang.

En spiller som trolig ikke kommer til å forlate Barcelona er midtbanespilleren Frenkie de Jong. 25-åringen skal ha gjort det klart at han vil bli værende i klubben, til tross for å ha mottatt tilbud om høyere lønn i Manchester United. Det skriver flere spanske aviser, deriblant Sport.

Leeds skal ha lagt inn et bud på 250 millioner kroner for PSGs 20 år gamle franske angriper Arnaud Kalimuendo, hevder SunSport.

Manchester United og Red Bull Salzburg er fremdeles i dialog om en potensiell overgang for 19-åringen Benjamin Sesko, som er fra Slovenia. Det melder Sky Sports.

Crystal Palace vil hente tilbake backen Aaron Wan-Bissaka fra Manchester United. Det melder samme Sky Sports.

Everton ser ut til å vinne kampen om underskriften til den belgiske midtbanespilleren Amadou Onana. 20-åringen spiller for franske Lille. Ifølge The Mirror skal West Ham også være ute etter talentet.

Chelsea må trolig ut med over 80 millioner pund dersom de skal lykkes med å kjøpe forsvarsspilleren Wesley Fofana fra Leicester City. Det skriver The Telegraph.

Tottenham kommer trolig til å offentliggjøre signeringen av Udineses stoppertalent Destiny Udogie (19) neste uke, melder Fabrizio Romano på Twitter.

Ingen vil ha draktnummer 9 i Chelsea

Etter at en rekke stjernespisser har sviktet med nummer 9 på ryggen i Chelsea, har det brutt ut frykt for tallet i den engelske storklubben.

Chelsea-manager Thomas Tuchel snakker om temaet foran kveldens serieåpning borte mot Everton, ifølge Reuters.

Spillere som Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín, Álvaro Morata og Romelu Lukaku har levert under forventningene som Chelsea-spisser med trøye nummer 9.

– Folk forteller meg at det hviler en forbannelse over det (nummeret). Det er ikke slik at vi dropper det av taktiske årsaker. Overraskende nok er det ingen som vil røre det. Alle som har vært her lenger enn meg, sier at «han hadde nummer ni og scoret ikke», sier Tuchel.

Lukaku er den siste i rekken som ikke klarte å svare til forventningene med det klassiske spissnummeret på ryggen. Han er nå leid ut til gamleklubben Inter.

– Vi er i en situasjon der ingen vil ha nummer 9. Jeg er også overtroisk, og jeg kan godt forstå hvorfor spillerne ikke vil røre det, fortsetter Tuchel.