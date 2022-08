Alex Jones må betale 45,2 millioner dollar i erstatning etter konspirasjon

Juryen i Texas har dømt den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Alex Jones til å betale ytterligere 45,2 millioner dollar i erstatning etter å ha kommet med konspirasjonsteorier knyttet til Sandy Hook-massakren i 2012, skriver Reuters.

Tidligere ble det kjent at Jones måtte betale 4,1 millioner dollar i annen erstatning.

Erstatningen går til foreldrene av en seks år gammel gutt som ble drept i massakren.

Ifølge The Guardian, omtales Alex Jones som en høyrevridd konspirasjonsteoretiker.

Han påsto opprinnelig at skoleskytingen i 2012 aldri hadde funnet sted. I retten har de etterlatte foreldrene fortalt om drapstrusler og trakassering etter at Jones gikk ut på flere medieplattformer med påstander om at de 20 barna og de seks voksne som mistet livet aldri hadde blitt drept.