Ødegaards Arsenal sto imot presset – vant i premieren

Crystal Palace - Arsenal 0-2 (0-1)

Et god plassert hodestøt fra brasilianske Gabriel Martinelli og et selvmål fra Crystal Palace-forsvarer Marc Guehi sørget for at Martin Ødegaard fikk en perfekt start som Arsenal-kaptein i Premier League.

Seieren var kun Arsenals andre på de siste ni forsøkene mot Crystal Palace.

– Vi visste at første kampen er så viktig for resten av sesongen. Vi kom hit for å vinne og er veldig glade for seier, sier Arsenals første målscorer, Gabriel Martinelli, i et intervju vist på Viaplay etter kampslutt.

– Det kom til å bli tøft, men vi var sterke og solide, sier Arsenal-stopper William Saliba til Sky Sports.

Pang!

Arsenal spant ute av Premier League-blokken. Gjestene fra nord i London produserte flere store muligheter, og det var svært fortjent at Gabriel Martinelli stanget inn ledelsen med pannebrasken etter 19 minutter.

MARTINELLI: Sesongens første Premier League-scoring stod denne karen for. Foto: Adam Davy

Crystal Palace spiste seg inn i oppgjøret etter at det verste sjokket hadde lagt seg. Men vertene slet med å skape de største sjansene - Arsenal ledet 1-0 til pause.

Gigantsjanse

Hjemmelaget skulle imidlertid få sin største sjanse så langt seks minutter etter pause.

Eberechi Eze kom alene med burvokter Aaron Ramsdale, men Arsenals sisteskanse reddet mesterlig.

Martin Ødegaard fikk muligheten på frispark minutter senere, men forsøket gikk en meter til side for mål. Muligheten han fikk etter 59 minutter var derimot hakket større. Men drammenseren fikk aldri avsluttet, og sjansen smuldret opp.

– Fenomenalt forarbeid av Gabriel Jesus. Det er ikke målene, men energien han gir til laget med å vinne ballen tilbake. Ødegaard må skyte der, kommenterte tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher fra kommentatorplass hos Sky Sports.

KAPTEIN: Martin Ødegaard var toneangivende borte mot Crystal Palace. Foto: Adam Davy

Crystal Palace var det førende laget etter hvilen. Dermed var det mot spillets gang at Arsenal scoret mål nummer to fem minutter før slutt.

Bukayo Saka la inn, ballen gikk via Crystal Palace-forsvarer Marc Guehi og bak en utspilt Vicente Guaita i Palace-målet.

Flere mål ble det ikke i Sør-London. Arsenal fikk med det en god start på årets Premier League-sesong, og leder tabellen før de andre lagene skal i aksjon.