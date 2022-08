Didrik (31) har ikke latt begrensningene styre livet – nå har han drømmejobben

På et forskningsrom i Bergen sitter Didrik Hjertaker Grevskott (31) iført en spesiallagd labfrakk, som når han til knærne og har kortere ermer.

Han jobber nemlig på Havforskningsinstituttet, hvor hovedfeltet hans er å forske på hvordan antibiotikaresistante bakterier fra både dyr og mennesker påvirker miljøet og maten vår.

I TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende» følger vi fire kortvokste profiler som prøver å navigere seg gjennom livet, og som vil vise at de lever akkurat samme liv som alle andre.

Bergens-mannen er en av dem, og i serien følger vi han på en reise som handler om jobben, drømmene, dilemmaene – og kjærlighetslivet, selvfølgelig.

– Jeg fant jo ut da jeg begynte å studere at jeg er veldig glad i biologi, dyr og hvordan ting henger sammen. Det å kunne fokusere mer på det som en forsker, og få betalt for å gjøre noe du syntes er gøy, det er litt sånn: «Er det sånn det skal føles å være i jobb, jeg bare koser meg». Jeg syntes det er mer gøy å være på jobb i ukedagene, enn å sitte hjemme med fri i helgene, forteller han i dokumentaren og legger til:

– Men det er kanskje det at jeg trenger et liv, da.

STOLT: Grevskott som stolt viser frem artikkelen om han til Hanto. Foto: TV 2

Fant alltid løsninger

– Jeg har så å si hatt en veldig alminnelig oppvekst. Jeg har i tillegg vært veldig heldig, og ble aldri utsatt for noe mobbing på den måten. Det har selvfølgelig vært litt erting her og der, men det er noe alle kan oppleve, forteller han til TV 2 om oppveksten i Bergen.

I tillegg skryter han av lærerne han har hatt opp gjennom årene, som aldri begrenset han eller sammenlignet han med andre elever i klassen. I gymtimene kjørte han rett og slett sitt eget løp:

– Jeg var jo med på alt, også hadde jeg veldig kule lærere som så på meg og min innsats i forhold til meg selv. Hvis de andre klarte å løpe syv runder, og jeg klarte fem, så fikk jeg fortsatt en veldig god karakter.

– Da vi spilte fotball plasserte de meg alltid ved målet, slik at jeg kunne score da de sentret ballen til meg. Jeg skjønte jo det fra starten av, at jeg ikke kunne løpe like fort som de andre. Vi fant alltid løsninger.

I tillegg til det, forteller han at han har vært heldig med foreldrene sine, som har latt han prøve alt – og ikke har latt begrensinger styre oppveksten hans.

– De har vært støttende i alt jeg vil gjøre. Til og med ting som jeg tenker på nå, hvorfor støttet de meg i dét? Hadde jeg sagt at jeg ville drive med hekkeløp, så hadde de sagt at det var greit.

– Min far har alltid vært veldig kreativ. Hvis det var noe jeg ville eller hvis det for eksempel var sko jeg ville ha, som skisko, så søkte han overalt på nettet og snakket med alle mulige leverandører for å finne et par til meg.

TREFF: Grevskott på et treff med Åsne Hanto (28), som vi også følger i TV 2-serien. Foto: Privat

Fikk sjokk

Den aller første gangen han satte fot på et kortvokst-treff, beskrev han opplevelsen som et sjokk:

– Første gang jeg møtte noen andre kortvokste, så fikk jeg helt sjokk. Du er så vant til deg selv, men ikke å se noen andre. Vi pleier å spøke litt sånn innad i gjengen – hvis vi ser en fremmed kortvokst ute på byen som vi ikke vet hvem er, så tenker jeg litt sånn: «Helvete, der er det jo en kortvokst!»

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) arrangerer treff hvert år, som varer en hel helg én gang i året. Grevskott og mange andre i gjengen fra Kort og lovende forteller at de aldri går glipp av dette, og gjør det som et mål å dra hvert år.

– Det er liksom en helt unik opplevelse, fordi vi deler et bånd.

Biologidrømmen

Og med en alminnelig barndom kom alminnelige drømmer, som han selv beskriver som urealistiske. Men etter hvert som han ble eldre, var det én spesifikk karrierevei han ville ta:

– Jo eldre du blir, jo mer skjønner du at ting blir urealistiske. Som barn ville jeg jo bli alt mulig. Politietterforsker, advokat, «you name it». Jeg begynte å se etter karrierer som ikke krevde så mye av det fysiske. Men jeg hadde også noen eldre forbilder, som man så bare ga full gass og levde bra liv til tross for at de var kortvokste.

Han beskriver seg selv som en gjennomsnittlig student på skolen, og likte bedre å leke og ha det gøy. Men etter hvert som årene gikk, opplevde han at han la den siden av seg på hylla og tenkte mer målrettet.

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: Til daglig jobber Grevskott med e. coli bakterier og forskning av kloakk. Foto: TV 2

– I biologitimen på skolen hadde jeg en veldig god lærer og jeg var veldig interessert i faget, og det fortsatte ut til videregående. Deretter tok jeg meg et friår hvor jeg bare tenkte over hva jeg ville gjøre, men magefølelsen min gjorde at jeg alltid lente mot havbruksbiologi.

Dette gjorde at han senere landet en jobb i Havforskningsinstituttet i Bergen, hvor han nå fikk forske på hobbyen sin, denne gangen også betalt:

– Jeg jobber med bakterier som man finner i sjømat, men også hovedsakelig med e. coli bakterier, som er en indikator-bakterie for kloakk-forurensing. Vi driver med mattrygghet, men også med overvåking i miljøet. Så vi passer både på havmiljøet, men også at maten du spiser er trygg.

– Opplever du noen gang å ikke bli tatt seriøst på jobb?

– Nei, men jeg har tenkt på det. Jeg har aldri opplevd det, men jeg har undret over om det finnes folk som ikke tar meg seriøst. Jeg tror egentlig i feltet så er folk såpass voksne, og jeg gir full gass, men det er sikkert en eller annen der ute som ikke tar meg seriøst.

Å bli umyndiggjort

Gjennom serien får vi også et innblikk i kjærlighetslivet hans, og episodene tar oss med på en reise om å bo alene, dating-apper – og spørsmålet om barn.

Som kortvokst er han vant til kommentarer fra tilfeldige ute på byen, å bli tatt bilde av i butikken, men det aller verste han vet – er nemlig å bli umyndiggjort.

UMYNDIGGJORT: Grevskott er lei av at folk snakker ned til han, spesielt med venner. Foto: TV 2

– Et godt eksempel er en gang da jeg var ute på byen med noen venner, og prøvde å ha en samtale med folk. Også skjønner jeg at de ikke har hørt etter på hva jeg sier, og sa sånn: «Så fascinerende at du tar med han ut», og da tenker jeg: «Er du helt seriøs, liksom?», forteller han og legger til:

– Da blir jeg så irritert, og jeg hadde lyst til å si mye stygt. Men jeg hadde ikke vunnet på det uansett. Men de forstår jo at jeg er oppegående, men de lar det bare gå inn det ene øret og ut det andre. Det syntes jeg er det aller verste.

– Hva hadde du sagt til unge Didrik i dag?

– Ikke stress så mye. Jeg gjør det fortsatt, men ting ordner seg. 90 prosent av tingene du har hatt bekymringer over, har aldri skjedd. Prøv å stopp opp innimellom, og prøv å nyt livet litt – fordi det går veldig fort under bena, sier han og legger til:

– Og du er fortsatt singel.

Se Kort og lovende på TV 2 og TV 2 Play.