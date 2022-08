Skryter av å ha tatt penger fra fattige og gitt til rike

Rishi Sunak, den ene av Storbritannias to statsminister-kandidater, er i hardt vær etter at en video ble publisert.

FÅR KRAFTIG KRITIKK: RIshi Sunak kritiseres fra en rekke hold etter at New Statesman publiserte en video med ham. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB

Magasinet New Statesman har publisert en video hvor Rishi Sunak snakker til velgere i Tunbridge Wells i Kent i forrige uke.

I videoen hører vi ham skryte av at han flyttet skattebetalernes penger fra fattige, urbane områder til velstående områder som Tunbridge Wells.

«Jeg klarte å endre formlene for finansiering, for å sikre at områder som dette får den finansieringen de fortjener, fordi vi arvet en haug med formler fra Labour som skjøv pengene til fattige, urbane områder og det måtte vi endre på. Jeg startet den prosessen», sier Sunak i videoen.

– Dummeste jeg noensinne har hørt

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Selv Sunaks partikollega Lord Zac Goldsmith i Det konservative partiet tar heftige adjektiver i bruk.

– Dette er noe av det merkeligste og dummeste jeg noensinne har hørt fra en politiker, sier Lord Goldsmith.

Labour-siden reagerer også sterkt, melder Sky News.

– Skandaløst, tordner Lisa Nandy i Labour-partiet.

– Rishi Sunak skryter åpenlyst av at han fikset regelverket for å flytte skattebetalernes penger til rike Tory-distrikter. Dette er våre penger. De bør brukes rettferdig og der det er størst behov for dem, ikke som bestikkelser til Tory-medlemmer. Snakk om å vise sitt sanne ansikt, utdyper Nandy.

Sunak eller Truss blir statsminister

Sunak kjemper med Liz Truss om å bli Storbritannias neste statsminister, etter Boris Johnson. De to er eneste gjenværende kandidater etter flere utsilingsrunder i sommer.

En av dem flytter inn i Downing Street nummer 10 etter at partiets medlemmer holder avstemning 5. september.

VELSTÅENDE: Rishi Sunak og kona Akshata Murthy er inne på rikinglisten til The Sunday Times. Foto: Ian West / Pa / NTB

Sunaks valgkampleir forsvarer uttalelsen og indikerer at dette er den politikken han vil føre om han vinner statsministerjobben.

«Når han har reist landet rundt, har han sett områder utenfor storbyene som trenger bedre busstjenester, raskere bredbånd eller skoler av høyere kvalitet. Dette er det han vil levere som statsminister», sier en kilde i valgkampleiren hans, ifølge Sky News.

Rishi Sunak og ektefellen Akshata Murthy er for øvrig på 222.-plass på Sunday Times’ liste over Storbritannias rikeste, med en estimert formue på 8,6 milliarder kroner.