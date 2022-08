Historisk The Beatles-brev auksjoneres bort

Et svært omdiskutert brev som ble sendt fra John Lennon til Paul McCartney kan nå kjøpes på auksjon, ifølge TMZ.

Brevet gir et innblikk i de to superstjernenes kompliserte forhold.

Lennon sendte brevet etter et intervju der McCartney fremsto kritisk til Lennon og resten av The Beatles.

Intervjuet stod på trykk i en november-utgave av det britiske musikkmagasinet Melody Maker i 1971.

Frustrert over penger

I brevet er det tydelig at Lennon er frustrert over McCartney, og han mener blant annet at Mccartney virker utakknemlig for alle pengene han har tjent på The Beatles-suksessen.

I det tre sider lange tar Lennon også opp Mccartney sin kritikk av «Imagine»-låten til Lennon. Lennon anklager også McCartney for å ha vært ubesluttsom da bandet skulle oppløses.

The Beatles, som er et av de mest suksessrike bandene gjennom tidene, hadde vært oppløst i mer enn ett år da intervjuet ble gjennomført.

De hadde alle begynt å drive med egne solokarrierer, blant annet Lennon som gjorde stor suksess den nevnte låten «Imagine».

Svimlende sum

Det maskinskrevne brevet, som også inkluderer Lennons håndskrevne signatur, auksjoneres bort av Gotta Have Rock and Roll. Det forventes å gå for minst 30.000 dollar, eller nærmere 300.000 norske kroner.

Lennon sendte også brevet til det nevnte musikkmagasinet som publiserte intervjuet med Mccartnety. Og det ble trykket i magasinet noen uker etter.