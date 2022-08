Haaland-millionene renner inn: Så mye har Bryne tjent på gullkalven

TV 2 møter to av skikkelsene som styrer driften av den største fotballklubben på Jæren - på gressmatta der Erling Braut Haaland paradoksalt ikke fant veien til nettmaskene på sine 16 seniorkamper i klubben.

Få dager før jærbuingen sannsynligvis kommer til å debutere i Premier League tar daglig leder i klubben, Hans Øyvind Sagen og markedssjef Bjørn Hagerup Røken, TV 2 med på innsiden om hvordan klubben er påvirket av Erling Braut Haalands kometkarriere.

Drypper millioner

– Hvor mange millioner er det som har tilfalt Bryne som en konsekvens av Haalands overganger?

– Han dro først til Molde, og vi hadde en videresalgsklausul der han gikk videre til Salzburg. Så gikk han til Borussia Dortmund og deretter til Manchester City. På den ferden har vi nok passert 30 millioner kroner. Det betyr utrolig mye, sier Hans Øyvind Sagen.

GLISER: For økte Haaland-innteker og økt oppmerksomhet. Til venstre markedssjef Bjørn Hagerup Røken, flankert av daglig leder Hans Øyvind Sagen Foto: Bjarte Fossfjell /TV 2

Pengene skal gå med til å ruste opp infrastrukturen i klubben.

– Det er vedtatt i Bryne at denne type penger skal gå til langvarig utvikling av klubben. Stadion, fasiliteter og ting som vil vare lenge for klubben. Det er mye å ta fatt på.

– Hva betyr pengene for klubben?

– Veldig mye. Bryne er nå en klubb nede i Obosligaen. Den type inntekter kommer ikke hver dag.

I BRYNE-DRAKT: Erling Braut Haaland (til høyre) under en fotballturnering i Kristiansand i 2013. Foto: AFP

– Enorm interesse

Det er ikke bare pengene som finner veien til Jæren.

– Vi får henvendelser fra hele verden, både presse og supportere. Folk som begynner å heie på Bryne fordi det er der Erling kommer fra, sier markedssjefen før daglig leder skyter inn en med en fersk Haaland-historie:

– Det ene Bryne-laget som var i Danmark nå i sommer opplevde ganske tøff motstand. Etterpå skulle alle hilse på dem og ta bilde med dem, for dette var jo Erling Braut Haaland-laget, sier han.

– Hvordan måler dere interessen?

– Hvis man bare tar en indikator på hvem som besøker oss. Vi hadde The Sun på besøk. Vi tok godt imot de og hadde en seriøse gjennomgang om Erling. Det ble et kjempebra oppslag – dobbel side i The Sun og på nett, sier Sagen.

VEGG: Haaland-kunst på Bryne. Foto: Carina Johansen

Han fortsetter:

– Uka før var Premier League Productions på besøk. De lagde et opplegg som skulle ut til alle 212 landene som Premier League sendes i, sier Sagen.

– Vi ser det på sosiale medier. Vi får følgere fra her og der. Også måler vi trafikken litt på nettsiden. Der ser vi at det kommer litt trøkk når The Athletic skriver om oss, skyter markedssjef Røken inn, som for øvrig er svoren City-fan selv.

Han legger til:

– Jeg har hatt med meg engelske journalister på Haaland-safari på Bryne. Vist dem alle Haaland-lokasjonene. Alt fra favorittrestaurenaten hans til veggmaleriene, gliser Røken.