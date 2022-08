Askim-drapet: Siktede varetektsfengsles i fire nye uker

Kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold Tingrett var i samsvar med det som politiet ba om.

Mannen er ilagt brev- og besøksforbud samt medieforbud i hele perioden.

Torsdag ble siktelsen oppjustert fra uaktsomt til forsettlig drap.

Det var tirsdag 19. juli at en kvinne i 40-årene ble funnet med livstruende skader i Askim. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde.

I fengslingsmøtet fredag la retten vekt på at kvinnens skader vanskelig lar seg forene med siktedes forklaring om at hun hoppet ut av bilen selv. Den siktede mannen var ilagt besøksforbud overfor den avdøde. I forkant av dødsfallet sa kvinnen i avhør at hun var redd for mannen.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Mannen har i avhør sagt at han og kvinnen var kjærester.