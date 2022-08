Paret tok et uvanlig boligvalg: – Vår sjanse til å bli fornøyde

Tall fra Oslopulsen, som er en undersøkelse gjort av YouGov for Aktiv Eiendomsmegling, viser at kun sju prosent ønsker å kjøpe et oppussingsobjekt.

Bare 18 prosent av de som planlegger å selge bolig, sier de vil pusse opp.

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud, sier at de opplever mindre interesse for oppussingsobjekter.

– Folk i dag er travle, og har rett og slett ikke tid til å totalrenovere en leilighet eller et hus, forteller han.

TID: Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling tror lite tid til å pusse opp er en av årsakene til at mange velger bort oppussingsobjekter. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Kjøpte oppussingsobjekt

For Lisa Methlie Stefanovic (24) og Torjus Tessnes Øien (24) var heller ikke oppussingsobjekt øverst på ønskelisten da de begynte å se etter sin første bolig sammen.

Paret fra Asker var på flere visninger, men opplevde å tape i budrundene. Da forstod paret at de måtte ta et valg.

– Da vi så hvor mye leilighetene gikk over takst, forstod vi at vår sjanse til å få en leilighet vi kunne bli fornøyd med var gjennom å kjøpe et oppussingsobjekt, forteller Øien.

De strøkne, nyoppussede førstegangsleilighetene selges som varmt hvetebrød i hovedstaden, så da paret i slutten av mai kom over et oppussingsobjekt på 44 kvadratmeter, slo de til.

NY LEILIGHET: Det er paret selv som står for det meste av det harde oppussingsarbeidet. Foto: Privat

Leiligheten på Carl Berner lå ute til 3,6 millioner, og paret gikk seirende ut av budrunden, 260.000 kroner over prisantydning.

– Vi føler oss heldige som har fått balkong. Vi er veldig fornøyde med leiligheten, selv om det ikke ser så bra ut nå, sier paret, som deler oppussingen på Instagram-kontoen @hjelpvikaningenting.

– Må prissettes riktig

Til tross for at Stefanovic og Øien ser frem til å pusse opp sin egen drømmebolig, er det få som ønsker det samme.

I likhet med Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling, sier Tom André Aas i Nordvik Bolig at de opplever at folk har blitt mer selektive, særlig de siste tre årene.

– Oppussingsobjektene blir solgt, men de må prissettes riktig. På grunn av de økte prisene er det tilnærmet likt å investere i boliger med bedre standard, og du kan flytte rett inn, forteller Aas.

STANDARD: Tom André Aas tror det er flere årsaker til at færre ønsker oppussingsobjekter. Foto: CF-Wesenberg

Han tror også akutte behov for en hageflekk eller et ekstra rom, som kontor eller soverom, under pandemien, gjorde at folk ønsket å flytte rett inn i et ferdig hjem.

– For det andre tror vi at kjøpegruppen 30–35 år forventer økte rentekostnader, og derfor skal neste bolig være helt riktig for at de skal låne mer.

– Mye arbeid

I Oslopulsen-undersøkelsen oppga 26 prosent av de spurte oslobeboerne at de kan være villige til å kjøpe en leilighet hvis badet eller kjøkkenet er i god og oppdatert stand.

Karsten Onsrud forteller at hvis kjøkken og bad er nyere, er ofte betalingsviljen større.

– Men selv om du har brukt mange hundre tusen kroner på oppussing av bad eller kjøkken, betyr det ikke nødvendigvis at verdien på boligen din stiger i taket av den grunn. Det kan være utfordrende å finne akkurat den stilen som ny eier ønsker, sier han.

For Stefanovic og Øien ble det nødvendig med total oppussing. For tiden må de klare seg uten kjøkken, men i boden står et nytt et klart til å settes opp – hentet gratis på Finn.no.

REVET: Slik så kjøkkenet i Asker-parets leilighet ut før de rev det. Foto: Privat

– Det er noe med det å kunne velge selv hvordan man vil ha det, og å gjøre det på sin egen måte. Her kan vi, med de midlene vi har, forme det til vår drømmeleilighet, sier Stefanovic.

Hun har forståelse for at ikke alle ønsker det samme – og paret vil heller ikke råde hvem som helst til å gyve løs på et oppussingsobjekt.

– Det er mye arbeid. Man må virkelig ha lyst til det, og hvis man ikke vil gjøre mye selv blir det veldig dyrt.

Usikkerhet og inflasjon

Boligforsker Andre Anundsen ved OsloMet tror råvareprisene og den høye inflasjonen spiller inn.

– Jeg tror råvareprisene og usikkerheten i framtidig utvikling i disse kan skape økt usikkerhet om kostnader og derfor gjøre at noen er mer forsiktige med å kjøpe oppussingsobjekter.

USIKKERHET: André Kallåk Anundsen, boligforsker ved OsloMet, tror høye priser fører til mer usikkerhet. Foto: Privat

Han mener dette kan forklare et eventuelt fall i andelen som er interessert og ønsker å kjøpe oppussingsobjekter.

– Har du noen tanker om hvordan det vil utvikle seg?

– Høy inflasjon går ofte sammen med mer variable priser. Det kan skape mer usikkerhet i planlegging. Dette gjelder nok også planlegging knyttet til oppussing. Slik sett tenker jeg at høye råvarepriser isolert sett kan gjøre det mindre attraktivt å kjøpe oppussingsobjekter, sier Anundsen.

Enkle tips

Det er også noen enkle tips som Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling kommer med, som kan øke verdien på boligen uten de altfor store kostnadene.

– Grep som å male vegger, tak, lister og andre overflater, gir et godt inntrykk og koster ikke skjorta. Et annet tips som kan løfte boligen for en mindre investering, er å fornye fronter på kjøkken, råder han.

Hvis man har tregulv, kan det å slipe eller male det være et godt tips. Det vil være med å heve opplevelsen av boligen, forteller Onsrud.

– Man kan også modernisere badet uten å totalrenovere det. Bytte av speil, toalett, dusj eller badekar, samt å fjerne eller fornye overskap, kan virkelige løfte et baderom.