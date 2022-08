Foreldrepar siktet for vold mot baby

Et foreldrepar i 30-årene på Sunnmøre er siktet for vold i nære relasjoner, eller å ha medvirket til det, etter at den fem måneder gamle babyen deres døde for ei uke siden.

Barnet er obdusert ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport fra sjukehuset, men jeg ønsker ikke å gå nærmere i detalj om innholdet, sier politiadvokat Julie Ulstein.

Faren er besluttet varetektsfengslet i fire uker. Retten tar stilling til politiets ønske om fire uker også for moren senere fredag.

De siktede erkjenner ikke straffskyld. Farens advokat, Sjur Engelsen Lange, ønsker ikke å kommentere siktelsen mot sin klient.

Morens advokat, Axel Lange, forteller at hun samarbeider med politiet.

– Det er selvfølgelig en kjempevanskelig situasjon for henne. Hun mistet barnet for en uke siden og så er hun nå under full politietterforskning. Det er klart det er en enorm belastning, sier Lange til TV 2.