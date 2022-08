Regjeringen anbefaler fjerde dose til alle over 65 år

ANBEFALER NY DOSE: Geir Bulholm i FHI mener at alle over 65 år bør ta fjerde dose koronavaksine.

Denne usikkerheten, samt at beskyttelsen fra vaksinen svekkes gradvis over tid, bidrar til at FHI nå ber kommunene tilby vaksinedose nummer fire til alle over 65 år.

– Samlet sett gjør det at vi vurderer at man ikke bør vente helt til oktober med vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år, sier Bukholm.

Regjeringen anbefaler at alle over 65 år får en oppfriskingsdose, opplyser helsedepartementet i en pressemelding.

«Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens koronastrategi og beredskap, og Norge har nok tilgjengelig vaksine,» skriver departementet.



Bukholm påpeker at det er spesielt viktig at personer på sykehjem og alle over 75 år tar en fjerde dose med koronavaksine nå.

– Målet må være å bli ferdig med vaksinering av denne aldersgruppen så raskt som praktisk mulig. De kommunene som allerede har gitt et godt tilbud til denne gruppen, kan nå fortsette med å vaksinere de mellom 65 og 75, sier Bukholm.

FHI varsler også at det kommer en oppdatert anbefaling av tidspunkt for ny vaksinedose for aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan allerede nå få oppfriskningsdose etter vurdering av spesialisthelsetjenesten, uavhengig av alder.