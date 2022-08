McDonald's-ansatt skutt på grunn av kald mat

En 20 år gammel mann er siktet for å ha skutt en ansatt ved McDonald's i Brooklyn, New York, på grunn av kald pommes frites.

Ifølge amerikansk politi er en 23 år gammel mann kritisk skadd etter en skyteepisode på en McDonald's-restaurant i Brooklyn, New York. Dette meldte CBS New York torsdag.

– Jeg føler for å gråte. Har du skutt noen over pommes frites?, sa et vitne til The New York Post tirsdag.

Ifølge avisen skal en 20-åring ha skutt en 23 år gammel McDonald's-ansatt på grunn av kalde pommes frites mandag.

Kald pommes frites

KALD: En krangel over kald pommes frites førte til avfyring av skudd. Foto: Scanpix / illustrasjonsbilde

Skytingen skjedde ved 19-tiden utenfor restauranten.

Avisen beskriver at det hele startet da siktedes mor skulle bestille mat fra McDonald's.

Hun beskriver til The Post at pommes fritesen var kald da hun hentet maten.

– Jeg ba dem gi meg noen nye. Det fikk jeg. Så dro jeg, forklarer moren til avisen.

Til morens overraskelse var også disse kalde. Da dro hun tilbake for å klage igjen.

– Jeg spurte hvorfor de fortsatt var kalde, og så begynte de å le av meg, som om det var morsomt, sier hun.

Situasjonen eskalerte og sønnen hennes ble involvert da han kom for å hjelpe henne.

Dramatisk

23-åringen som var på jobb, var involvert i diskusjonen.

Ifølge vitneuttalelser virket sønnen truende mot de ansatte som ba ham forlate lokalet. Da han dro, fulgte den ansatte etter.

Kort tid senere beskriver moren at hun hørte skudd.

– Jeg løp til døren og sa: «Hvem er det som skyter?». Så var det noen som sa at det var sønnen min.

Hun beskriver synet av den ansatte som lå på bakken, og sønnen som løp. Det var moren selv som ringte politiet.

Politiet melder på Twitter at sønnen ble arrestert kort tid etter hendelsen. Tirsdag ble han siktet for drapsforsøk og ulovlig besittelse av våpen.

Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom siktede og den ansatte.

Den McDonald's-ansatte ble fraktet til sykehuset med tre skudd i nakken, hvor han nå kjemper for livet.