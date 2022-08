Kongen behandles for en infeksjon

Kong Harald behandles for en infeksjon ved Rikshospitalet.

Det opplyser kongehuset i en pressemelding.

– Kong Harald har fått påvist en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika, og vil derfor bli værende på Rikshospitalet i noen dager, står det i pressemeldingen.

Kongens tilstand er stabil.

Torsdag opplyste kongehuset om at kong Harald var innlagt ved Rikshospitalet for å utredes for feber.

Innleggelsen skjer kun dager etter at den 85 år gamle kongen deltok på VM i seiling i Genéve i Sveits, der han havnet på tiendeplass.

Hans neste offisielle oppdrag er etter planen statsråd på slottet 12. august.