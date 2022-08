Norsk roing har fått en ny Tufte

– Med dette navnet har jeg store sko å fylle, det har jeg skjønt for lengst, sier Petter Tufte til TV 2.

Den nye Tufte i norsk roing deltar denne uken i EM i München. Han sitter i en firer-båt sammen med Ole Amund Storlien, Andreas Eriksen Berge og Mathias Føyner Wie.

– Petter er smart, han begynner i samme båt som jeg gjorde! Og Petter er som meg både stor og voksen også har han potensial. Nå gjelder det bare å leve opp til navnet sitt!

Oppfordringen kommer fra Olaf Tufte. Mannen med to OL-gull gleder seg selvsagt over at det har kommet en ny Tufte som skal representere Norge.

Den yngste av de to Tuftene, Petter Tufte, sier at de to ikke er i familie.

– Men, Olaf kunne jo vært faren min hvis han hadde vært tidlig ute! At det ble roing på meg har heller ikke noe med Olaf å gjøre, det var bare tilfeldig. Jeg begynte første å ro da jeg studerte i Trondheim. Så jeg kom seint inn i rosporten. Jeg ble bitt av basillen, det er et fint studentmiljø i byen. Jeg fikk kjapt mestringsfølelsen på roing og hvis du liker blodsmak i munnen er så er dette tingen, forklarer Petter Tufte.

– Er det noen likheter mellom deg og han som er Tufte?

– Vi er vel begge ganske store med brukbart "vingespenn". Men, han har jo noen resultater som jeg og mange andre bare kan drømme om å oppnå. Og Olaf er selvsagt en stor inspirasjon.

– Hyggelig å høre, jeg ønsker Petter all mulig lykke fremover, OL om to år må være en naturlig mål for han. Og på veien dit er det viktig å huske på at vi tuftene, vi gir oss aldri, sier Olaf Tufte.

Petter Tufte under trening på Juvass. Foto: Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

– Takk, takk, jeg skal prøve å etterleve det og OL har jeg blinket meg ut som et mål. Jeg håper å kunne få med meg en VM- eller OL-medalje, sier den litt mindre kjente Tufte, Petter Tufte.

Ro-landslaget har ladet opp i to uker med høydeopphold på Juvasshytta til ukens europamesterskap i München. Laget har bodd på 1845 moh og trent på Høydalsvatnet som ligger på 950 moh.