Hegnar om Hurtigrute-grunnstøtingen: – Teknisk feil er årsaken

TV 2 snakker med Trygve Hegnar på telefon fra Oslo fredag formiddag. Hegnar er styreleder i selskapet Periscopus, som sammen med Petter Stordalens Strawberry Equities og TDR Capital eier Hurtigruten.

– Hva tenkte du da du fikk meldingen?

– Jeg kan ikke uttrykke det. Jeg var opptatt av å få fakta. Jeg er glad for at det sannsynligvis er en mer ubetydelig sak enn det virket som ved første melding. Det viktigste er at ingen personer har kommet til skade.

Hegnar opplyser at skipet var på vei tilbake til Bergen etter at det i månedsvis har vært utbedret på Myklebust verft. Den tekniske feilen kom derfor uventet på, sier Hegnar til TV 2.

– Så vidt vi vet er det en teknisk feil. Det er denne feilen som har gjort det vanskelig å manøvrere og dermed ført til at skipet gikk på grunn, sier Hegnar.

Han opplyser at skipet nå skal fraktes tilbake til Myklebust verft.

MYKLEBUST VERFT: I flere måneder har Hurtigrutens «Richard With» vært til omfattende oppgradering og modernisering for å bli mer miljøvennlig, på Myklebust verft. På vei tilbake til Bergen støtte skipet på grunn. Foto: Arne Rovick /TV 2

Kostnad vites ikke

Hva reparasjon av skipet vil koste, har ikke Hegnar kjennskap til på nåværende tidspunkt. Han tror likevel det har vært hell i uhell.

– Dette er en liten feil i forhold til hva en kunne tenke seg. Etter det jeg blir opplyst om, skal det ikke være store materielle skader.

– Når kan «Richard With» være tilbake i drift?

– Etter planen skulle skipet være i drift igjen allerede tirsdag, men det ser ikke slik ut nå. Vi må se hva verftet sier, svarer Hegnar.

– Denne hendelsen kommer kort tid etter Hurtigruten fikk mye kritikk for blant annet dårlig håndtering av pandemien. Hva tenker du om ryktet til Hurtigruten nå?

– Det er ikke noe jeg tenker noe om i det hele tatt. Per nå er jeg bare glad og lettet for at ingen personer kom til skade, og at skipet kan reddes, sier Hegnar.

HRS: – Flere etater rykket ut

Hovedredningssentralen mottok beskjed om hendelsen tidligere fredag og har ansvar med å koordinere nødetatene. Slepebåt og Kystvaktskip ble også sendt ut.

– Vi er kjent med at en båt har grunnstøtt i Steinsundet, opplyste redningsleder i HRS. Alle nødetater er varslet og har rykket ut, sa Per Hogneland fredag morgen.

Det er Hurtigruten «Richard With» som grunnstøtte i Solund kommune.

– Vi har ingen informasjon om at den tar inn vann, og vi har heller ingen indikasjon på at noen personer er skadet, sa Hogneland.

Skipet «Richard With» er oppkalt etter Hurtigrutens grunnlegger. Skipet ble bygget i 1993 og har en kapasitet på 590 passasjerer.

TV 2 fikk først opplyst at skipet hadde grunnstøtt utenfor Bergen, men korrekt sted er Ytre Steinsund i Sogn i Solund kommune.