Fikk livet snudd på hodet: – Jeg vil tilbake

Stadig flere yngre rammes av hjerneslag i Norge. For 55 år gamle Terje Pedersen var det uaktuelt å la sykdommen ta over livet hans.

Se for deg en person som alltid har levd et aktivt liv. En som har viet livet sitt til å hjelpe andre, både i yrkessammenheng, men også fritid.

Og så plutselig en dag snur alt. Grunnleggende ting som å lese, skrive og gå må læres på nytt igjen.

Dette var akkurat det som skjedde med 55 år gamle Terje Pedersen.

Fikk livet snudd opp ned

Fredag 10. november 2017 var Pedersen sykemeldt med dobbeltsidig lungebetennelse. Dagen etter kollapset han på gulvet i stua hjemme.

Ambulansen fikk hentet Pedersen og kjørt han til Ahus, men etter få timer ble han hastet videre til Rikshospitalet. Der lå han til observasjon i et par dager, før det ble besluttet at han skulle legges i koma. Han hadde fått hjerneslag.

Terje Pedersen har i senere tid fått høre at han ble gjenopplivet syv ganger fra han ble hentet i ambulanse, til han våknet fra koma flere uker etter.

KOMA: Terje Pedersen lå flere uker i koma etter at han fikk hjerneslag i 2017. Foto: Privat

I en tid hvor livet ble snudd opp ned, brukte han humor og lidenskaper som fotball og skyting for å få tankene over på noe annet.

Om hjerneslag Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.

Sykdommen rammer hvert år cirka 12 000 nordmenn i alle aldre.

44 prosent av de som får hjerneslag er kvinner og 56 prosent er menn.

Gjennomsnittsalder for kvinner er 76 år og for menn 72 år.

Vanlig årsak til død og hyppig årsak til alvorlig funksjonshemning og langvarig institusjonsomsorg.

Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer, røyking, diabetes og tidligere TIA er viktige risikofaktorer.

Sunn livsstil – med sunt kosthold, mosjon, røykestopp, vektkontroll og moderat alkoholforbruk – og behandling av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer og diabetes, kan redusere risikoen for hjerneslag. Kilde: LHL Hjerneslag

– Jeg tror jeg var heldig som fikk hjerneslag i rimelig tidlig alder. Hvis ikke tror jeg at jeg hadde slitt ordentlig, sier Pedersen.

Vil vise at det går

Terje Pedersen har alltid vært et hardtarbeidende menneske. Noe av det første han sa etter hjerneslaget var at han skulle ta tilbake livet, og at han skulle gå igjen.

Før hjerneslaget hjalp han andre gjennom aktivitet og bistandsordringen i Eidsvoll kommune. Dette er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Brått var han avhengig av hjelp selv.

– Viljen til å lære var fortsatt der. Jeg har aldri visst nok, jeg ville lære mer, sier han.

Dette er også slik tidligere kollega Turid Fredriksen kjenner Terje Pedersen best.

– Det har vært veldig avgjørende. Sier du til Terje at han ikke klarer noe, så motbeviser han det. Det er det som har imponert meg mest med hele mannen, sier hun.

I tiden etter slaget opplevde Pedersen at enkelte venner og bekjente tilnærmet seg han på en annen måte.

– Noe av det første Terje sa da jeg møtte han etter at han hadde kommet hjem fra sykehuset var: «Du pratet til meg som folk». Men det var det han var, og han opplevde at mange sykeliggjorde praten når de tilnærmet seg han, sier Turid Fredriksen.

VIKTIG STØTTESPILLER: Turid Fredriksen jobbet med Terje før han fikk hjerneslag. For henne har det hele tiden vært viktig å se mannen bak sykdommen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Godt støtteapparat

Det er viktig med tidlig behandling etter et hjerneslag. Fastlege Tom-Ole Løvås peker på at gjensidig tillit og en god relasjon mellom behandler og pasient har vært viktig i arbeidet med Pedersen.

– Det som er unikt med Terje i denne sammenheng er at han aldri har gitt opp. I alle disse møtene på kontoret mitt, har han ofte snakket om tiden fremover. Når du møter Terje, skjønner du at han har konkurransemannen i seg.

Videre forteller han at også andre pasienter kan lære mye av Terje Pedersen i medisinsk sammenheng.

– Den iboende evnen til å gjøre en del selv. Ikke bare medisiner og tøy og bøy, men det å faktisk utføre og mobilisere. Det er viktig i mange sammenhenger når det gjelder sykdom, sier han.

TILLIT: Fastlege Tom-Ole Løvås har spilt en sentral rolle i rehabiliteringsfasen til Terje Pedersen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Stadig flere yngre rammes

Stadig flere under 65 år rammes av hjerneslag, og hvert år får rundt 12.000 nordmenn sykdommen. Fedme er en sentral årsak.

Dette har også vært et problem for Pedersen. Han har hatt diabetes type 2 i over 20 år, noe som har gjort at han har slitt med alt for høyt kolesterol.

– Nå er alt på stell der igjen. Mye på grunn av fastlege Tom-Ole sin iver til å hjelpe meg, sier Pedersen.

Helsefaglig rådgiver og slagsykepleier i LHL Hjerneslag, Marita Lysstad Bjerke, blir glad når TV 2 forteller henne om Terje Pedersens historie.

– Historien til Terje viser at alle kan rammes av hjerneslag, også yngre personer i yrkesaktiv alder som i utgangspunktet er friske. Det at man har en indre drive og guts er helt avgjørende for å komme seg ut av sykesenga. Det har alt å si.

Også det å ha et tverrfaglig team rundt de slagrammede i etterkant er avgjørende, ifølge Lysstad Bjerke.

– Har man ikke det til stede i rehabiliteringsfasen, vil man risikere at folk i yrkesaktiv alder ikke kommer tilbake til det vanlige hverdagslige livet eller arbeidslivet igjen, sier hun.

IMPONERT: Marita Lystad Bjerke er slagsykepleier og helsefaglig rådgiver hos LHL Hjerneslag. Hun mener flere kan lære av historien til Terje. Foto: Robin Jensen / TV 2

Skal tilbake

Terje Pedersen har allerede brutt flere barrierer etter at han fikk hjerneslag for fem år siden. Men kampen er enda ikke ferdig.

– Jeg vil tilbake til der livet var, og jeg er på vei til å få det til. Jeg skal ha mer av det. Det er derfor jeg er her, sier han.

Med denne historien håper han å inspirere andre hjerneslag-pasienter til å nå målene sine.

– Ta opp igjen de ulike lidenskapene du hadde før slaget. Hvis noen sier at du ikke klarer det, er det deres mening. Du må bare gjøre det, så har du fått det i riktig boks, så går det av seg selv.