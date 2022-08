Stor nedgang for SAS etter pilotstreik

I løpet av juli ble mer enn 3 700 flyvninger kansellert og 380 000 passasjerer ble berørt av pilotstreiken som varte halve måneden.

Dette har tydelig preget flytrafikken til SAS.

I juli reiste 1,3 millioner passasjerer med SAS. Dette er en nedgang på 32 prosent sammenlignet med juni.

«Vi beklager på det sterkeste til kundene våre som ble berørt av julistreiken. Vi er glade for at driften er normalisert igjen, slik at vi kan begynne å gjenvinne kundenes tillit», sier SAS-sjef Anko van der Werff, i en pressemelding.

Dobbelt så mange passasjerer

Torsdag kunne Norwegian melde om et passasjertall på 2,2 millioner i juli. Dette er nesten dobbelt så mange som SAS.

– Dette har vært en god sommer for Norwegian, sa Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, torsdag.

Flyselskapet Flyr kunne fredag vise til passasjerrekord på 260.500 passasjerer i samme periode.

Administrerende direktør i Flyr Tonje Wikstrøm Frislid sier måneden har vært preget av stor reiselyst.

– Vi vil takke alle de 260.500 gjestene som har valgt å reise med oss i juli, og ser fram til å ønske velkommen om bord igjen snart, enten de skal på storbyweekend i Paris, på langtidsferie til Malaga eller besøke venner og familie i Tromsø eller Kristiansund, skriver Frislid.