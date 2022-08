Supporterleder: – Utrolig opprørt og skuffet

Torsdag rykket politiet ut etter meldinger om to store grupperinger som barket sammen på Skipperstuen i Bergen sentrum.

Bråkmakerne som var involvert ble kategorisert som fotballsupportere. Etter slåsskampene ble to menn blitt pågrepet. Ifølge BA ble de fredag løslatt etter avhør.

Leder i Bataljonen, Erlend Vågane, beklager på vegne av Branns supportere.

– Ønsker bare å beklage på vegne av Brann-supportere, og det store flertallet vil ikke identifisere seg til denne oppførselen. Også ønsker jeg å beklage til Skipperstuen, sier Vågane.

Han er klar på at oppførselen til enkelte supportere har vært fullstendig uakseptabel.

– Utrolig opprørt og skuffet over at noe sånt skjer. Trodde vi hadde kommet forbi den tiden hvor folk gikk til angrep på puber. Det er helt uakseptabelt, rett og slett.

Vågane syns likevel det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette skal ha for de involverte.

– Primært politiet som skal følge opp saken og finne ut hva som er konsekvensene. Brann kommer vel også til å gjøre noe. Vi må også se hva vi skal gjøre når vi har mer informasjon. Litt tidlig å si helt konkret.

Brann opplyser til TV 2 at de vil bruke helgen til å gå gjennom hendelsen. Skipperstuen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Brann får svare

Kai Rune Karlsen, supporterleder for Tigerberget, syns også det er trist at slike hendelser finner sted.

– Det er forferdelig trist at det skal være sånn, fredelige supportere som blir oppsøkt og angrepet av folk som fremstår som supportere av Brann, sier Start-supporteren Karlsen.

– Brann får svare på om de er en del av deres supportere eller bare folk som ikke har noe med fotballen å gjøre, men kun ønsker å slå hverandre.

Karlsen sier at det var medlemmer fra Tigerberget tilstede, men at de ikke var delaktige i tumultene.

– Vi har ganske god kontroll på våre og det var ingen av våre som var involvert. Vi tok kontakt med puben der det skjedde og har sagt klart fra hva vi mener om det som skjedde.

Vågane ønsker ikke å svare for bastant på uttalelsene til Tigerberget-lederen.

– Har ikke fullstendig oversikt over det som har skjedd. Skal være litt forsiktig, men åpenbart noen av våre som har vært aktive her, sier Vågane.

– Ikke vært bra

Voldsepisoder knyttet til fotballen har i langt tid vært i nedgang. I 2022 har trenden snudd.

Sikkerhetsrådgiver i NFF, Geir Ellefsen, tror det kan være grunnet uerfarne medlemmer i enkelte supportermiljø.

– Det kan fort være at det er unge, nye medlemmer som ikke har forstått hvordan dette er blitt gjort før, nemlig gjennom avtalte slåsskamper på spesifikke steder hvor tredjepart ikke er blitt involvert, sier Ellefsen.

Slåsskamper mellom supportergrupperinger har tidligere blitt avtalt på forhånd, og dermed forekom det på spesifikke steder uten uskyldige.

– Nå ser man dessverre at det virker mer tilfeldig og at slåsskampene oppstår nærmere stadion, noe som også dessverre har medført at uskyldige tredjeparter blir involvert.

Sikkerhetsansvarlig i NFF, Geir Ellefsen, mener antall voldsepisoder i fotballmiljøet har økt i 2022. Foto: Terje Pedersen

Ellefsen legger det fulle og hele ansvaret på enkeltpersonene involvert.

– Det har vært veldig, veldig lite voldsepisoder de siste årene. Men i 2022 har det ikke vært bra. Så vi får håpe at disse personene begynner å skjønne litt mer. Det er dårlig anseelse og PR for resten av klubbene som egentlig ikke er involverte i dette her. Brann og Start er jo uforskyldt.

– Det er en uheldig utvikling som disse individene selv må ta ansvar for. De må skjønne at dette ikke er bra for verken klubbene, supportergruppene eller fotballen sitt omdømme.