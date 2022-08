«Love Island»-vinner involvert i dødsulykke

Kem Cetinay (26), kjent som vinneren av «Love Island UK» i 2017, var torsdag morgen involvert i en bilulykke som endte fatalt.

26-åringen skal ha vært ute og kjørt i sin Mercedes i Essex, da en motorsyklist plutselig kjørte inn i bilen hans. Motorsyklisten ble slengt ned mot asfalten, og ble alvorlig skadet. Etter en halvtime ble han erklært død av ambulansepersonell på stedet.

Politiet etterforsker nå hendelsen. Det skriver en rekke britiske medier, blant annet Manchester Evening News og The Mirror.

En talsperson for Metropolitan Police Service sier til The Mirror at sjåføren av bilen stoppet på stedet og bistår politiet med deres undersøkelser. De forteller også at sjåføren ikke ble arrestert.

Cetinays representant sa følgende i en uttalelse til Mail Online:

«Kem var i morges involvert i en trafikkulykke nær hjemmet sitt i Brentwood-området, omtrent klokken 11:30. Tragisk nok omkom en motorsyklist i kollisjonen. Kem har bistått politiet og blir behandlet som et vitne til hendelsen. Kem vil ikke kommentere denne saken ytterligere enn å gi sine dypeste kondolanser, bønner og sympati til motorsyklistens familie og venner».

Kem Cetinay er kjent for å ha vunnet sesong tre av Love Island UK i 2017. Han datet meddeltaker Amber Davies, men paret valgte å gå fra hverandre fire måneder etter at de forlot villaen.

Han har senere vært med i flere realityprogrammer, blant annet «The Weakest Link», «Celebrity MasterChef» og «Dancing On Ice».