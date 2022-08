Telefonsamtalen endret livet hans

FERDIG: Steffen Søbergs karriere er over. Han tok seg god til et intervju med TV 2 i leiligheten på Manglerud. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg har aldri vært så flau over å ha mitt navn i forbindelse med Vålerenga som jeg var i etterkant av det som skjedde med Søberg. Det er derfor jeg trekker meg, sa Brede Csiszar til TV 2 etter å ha trukket seg fra styret i Vålerenga Ishockey Elite.

"Pinlig, skammelig, respektløst, flaut og trist" var blant ordene norske hockeysupportere brukte på sosiale medier for å beskrive avskjeden.

Etter ti år i klubben, fikk en av Norges beste keepere en telefon. Søberg fikk beskjed om at han ikke var ønsket med videre i Vålerenga.

– Jeg hadde ikke så mye å si da jeg fikk beskjeden. Jeg ble litt sjokkert. Det sank etterpå mer og mer inn hva som hadde skjedd, sier den tidligere keeperen til TV 2.

Ikke bitter

Etter å ha spilt på seniornivå siden han var 16 år, vet han godt at livet som toppidrettsutøver er uforutsigbart.

– Du vet aldri når det er slutt. Du lever på kontrakter, men måten det ble gjort på kunne vært hyggeligere, sier Søberg.

– Så du den beskjeden komme?

– Jeg hadde det på følelsen. Både etter hvordan sesongen var og hvordan de testet han (Tobias Breivold, Vålerenga-målvakt). Jeg fikk for eksempel to måneder uten å spille en kamp, for så plutselig å bli kastet inn. Jeg følte ikke at jeg hadde de beste forutsetningene for å lykkes den sesongen. Så var det selvsagt uheldig å bli skadet i begynnelsen av sesongen, svarer han.

TI ÅR: Steffen Søberg har gått på isen på Jordal for siste gang. Ti år etter at han kom til klubben er karrieren over. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Forstår du valget deres?

– Ja. Det er penger å spare og en yngre keeper å satse på. De gjorde jo det samme med meg en gang i tiden, da de kvittet seg med en etablert keeper som tjente mer penger.

29-åringen beskriver sin erstatter som "et kjempetalent som kan nå så langt han vil."

I leiligheten på Manglerud sitter han i Vålerenga-shorts. Han er ikke bitter, til tross for måten han fikk avskjedsbeskjeden på.

– Jeg har jo ikke andre treningsklær, sier han og smiler.

– Så klart blir det et spesielt forhold til klubben etter å ha brukt ti år av livet der. Jeg har jo blitt glad i klubben, de jeg har spilt med og supporterne.

Et tøft valg

I tiden etter avskjeden var han i samtaler med flere klubber, både i Norge og utlandet.

TV 2 kunne i mai erfare at målvakten hadde vært i dialog med Stjernen. Det bekrefter Søberg at stemmer.

– Jeg snakket med Stjernen. Det hadde nok vært favoritten her hjemme. De har mye bra på gang og beviste i fjor at de er et topplag. Det hadde vært kult å spille der, sier han.

Flere andre klubber viste interesse. En klubb lengre sør i Europa fristet Søberg.

– Det var klubber på nivå to i Sverige og Tyskland som var interesserte. Det tyske laget fristet litt, sier den tidligere keeperen.

I slutten av juli delte han nyheten som overrasket mange. Søberg la opp som hockeyspiller.

Han hadde takket ja til tilbudet om en vaktmesterjobb på Manglerud.

– Det var jo et tøft valg å ta. Jeg har holdt på med hockey så lenge jeg kan huske. Det er rart, men jeg er egentlig fornøyd. Jeg tenkte på hva som var det tryggeste valget. Da ting ble som det ble så følte jeg at det var riktig valg, sier han.

FORNØYD: Steffen Søberg trives veldig godt i sin nåværende jobb. Foto: Berit Roald

– Tror du at du hadde gjort det samme om du ikke fikk den beskjeden av Vålerenga?

– Vanskelig å si. Det spørs hvor tidlig den beskjeden hadde kommet. Hadde jeg ikke fått den beskjeden, så hadde jeg fortsatt vurdert denne jobben, svarer Søberg.

– Følte meg presset

Sjelden har det vært større forventinger til et norsk keepertalent enn det var til Søberg.

Som 17-åring ble han i 2011 draftet i 4. runde av NHL-klubben Washington Capitals.

– Det var noe jeg ikke hadde forutsett i det hele tatt. Jeg visste at noen hadde meg i kikkerten, men trodde ikke jeg var førsteprioritet hos noe lag. Jeg skjønte liksom ikke helt hva som hadde skjedd før jeg var der borte, sier han.

NHL-klubben ønsket at han skulle spille på øverste nivå i amerikansk juniorhockey, i Swift Current Bronchos. En snau måned var han der før han tok valget om å flytte hjem igjen.

– Det er så mye rykter, som at jeg dro hjem fordi jeg er hjemmekjær eller på grunn av dama, men greia er at jeg egentlig hadde et tilbud fra Färjestad, som jeg ønsket, men jeg følte meg presset til å ta muligheten med Washington. Det var ikke mange minuttene jeg fikk til å bestemme meg. Vi ble enige om at jeg skulle reise bort for å prøve, men jeg følte ikke at det var det riktige for meg, sier han.

– Er du hjemmekjær?

– Ja, jeg er hjemmekjær og liker å være rundt de jeg er glad i, men jeg hadde aldri hatt et problem med å spille et annet sted om det var det beste. Mange tror jeg har sagt nei til mange klubber. Det har vært en del interesse, men det har ikke vært veldig mange konkrete tilbud fra klubber som det kunne vært verdt å gå fra Vålerenga for, svarer Søberg.

Han tilhørte fortsatt Bronchos da han kom hjem til Norge. Først ved nyttår fikk han lov til å spille kamper igjen. Noen overgang til Färjestad ble det aldri. Han fullførte sesongen i Manglerud Star.

KLUBBLEGENDE: Steffen Søberg feirer en seier på sin måte foran publikum. Han vil på Jordal huskes som en av klubbens beste keepere. Foto: Hagen, Fredrik

Så kom Vålerenga på banen. De hadde pekt seg ut kjempetalentet som sin neste førstekeeper. Opplegget på Jordal var bra. Han slo til.

– Det var en god mulighet. Da hadde jeg heller ingen andre tilbud, sier han.

I ti år ble han værende hos de kongeblå. Søberg står igjen som en klubblegende. Tre seriegull kan han se tilbake på, men noe NM-gull fikk han aldri.

Når han nå ser tilbake på karrieren er det ikke seriemesterskap, å bli draftet eller det å delta i OL som har vært aller best.

– Det var under juniortiden at det var aller mest kult å spille hockey, sier Søberg.