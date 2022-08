Støre på Utøya:– Alt det vi står for er truet

Støre gjester Utøya på dag to av ungdomspartiets sommerleir, og taler fredag formiddag til Bakken.

Det er første gang en norsk statsminister taler på AUFs sommerleir på Utøya siden 2010.

Kampen mot ekstremisme i ulike former ble et viktig tema i Støres tale.

– Kampen mot ekstremisme; som AUF har som historisk oppdrag å fronte – den har sin kraft herfra, sa statsministeren, med henvisning til terrorangrepet mot AUF på Utøya 22.juli 2011.

– Kampen mot ekstreme krefter i verden er en kamp på liv og død, sier Støre.

– Truet

Ap-lederen roste AUF-ledelsen for hvordan de har løftet kampen mot ekstremisme som politisk sak, og pekte på det som vår tids store sak.

– Alt det vi står for er truet av ekstremisme, sa Støre.

Han viste til at heller ikke Norge er immune mot ekstremisme, og viste til terroren i 2011, skuddene mot moskeen i Bærum i 2019 og skuddene i Oslo 25.juni i år.

Farlig utenforskap

Støre viste til hvordan utjevning av sosiale forskjeller, og mer rettferdig er noe av det viktigste som kan gjøres for å forebygge «farlig utenforskap».

Han viste til at regjeringen har gjort SFO billigere og gratis for mange med lav inntekt, og at de også jobber med å forsterke strømstøtteordningen for husholdningene.

– Vi skal sørge for at vi har nok strøm i Norge. Vi må samtidig produsere mer grønn kraft, sa Støre.

Støre fortalte hvordan han ofte får spørsmål om han føler han har hatt uflaks fordi han er statsminister akkurat nå, når internasjonale forhold har bidratt til høyere priser på drivstoff, strøm og mat.

Noe Støre fra talerstolen avviste:

– Norge har hatt flaks med at det er vi som styrer nå, sier Støre som mener Ap og arbeiderbeveglsen vil ha de beste løsningene på dagens store utfordringer.

Svarte ikke på skattekrav

AUF-leder Astrid Hoem kom torsdag med et krav til moderpartiet om å gjeninnføre arveavgiften.

– Vi kommer til å være tydelig overfor Arbeiderpartiet om at vi trenger en ny generasjonsskatt på arv, sa Hoem til TV 2.

Arveavgiften ble avskaffet av Solberg-regjeringen i 2014, og Ap har ikke i sitt program de ønsker å gjeninnføre den.

Støre tok heller ikke opp AUFs skattekrav i sin tale.

– Det kan hende at arveavgiften skal se annerledes ut. Det viktigst er å skru den slik at de som har mest, må bidra mer til fellesskapet, mener AUF-lederen.

Storstilt besøk

AUF er Norges største ungdomsparti.

Det avholder nå den første fullskala sommerleiren på Utøya siden 2019, på grunn av pandemien.

Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) besøker Utøya i dag.

