Ekspert mener Taiwan er «verdens farligste sted»

Kina har skutt raketter over Taiwan på dag to av den omfattende militærøvelsen deres. Eksperter frykter utfallet dersom det utvikler seg til et angrep mot Taiwan.

– Det virkelig skumle nå er om Kina benytter anledningen mens USA er noenlunde opptatt i Ukraina med å angripe Taiwan.

Det sier Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Til tross for krigen i Ukraina, mener Neumann at det i dag er Taiwan som er «verdens farligste sted».

– Krigen i Ukraina er først og fremst en regional krig i Europa, mens et kinesisk angrep på Taiwan vil umiddelbart få USA inn i spill. Da vil vi ha en verdensomspennende situasjon, så det kunne ikke blitt mer alvorlig, faktisk.

– Taiwan skal inn i riket

Kinas militærøvelse startet torsdag som en reaksjon etter at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan.

KLOKKEKLAR: Iver Neumann, direktør for Fridtjof Nansens Institutt, kaller Taiwan for «verdens farligste sted». Foto: TV 2

Kinesiske myndigheter sier at Pelosis Taiwan-besøk er provoserende, og at det undergraver Kinas suverenitet og territorielle integritet.

Neumann sier at det alltid har vært en fristelse for Kina å gjøre det de ser på som «å rydde opp» i Taiwan.

– Kina har vært helt konsekvente, ikke bare under dette lederskapet, men hele den kommunistiske historien, på at Taiwan skal inn i riket. Før eller senere vil de forsøke seg, og nå har de altså trappet opp, forteller han.

Neumann tror at et angrep på Taiwan vil bety store endringer i verden slik vi kjenner den i dag.

– Da vil hele den vestlige verdensorden slik vi kjenner den etter slutten på andre verdenskrig, være under direkte utfordring.

– På et lavmål

Henning Kristoffersen, spesialrådgiver i Position Green og forsker ved Universitet i Oslo, er enig med Neumann. Likevel mener han at Kina ikke har som plan å invadere Taiwan akkurat nå, men peker på flere grunner til å være usikker.

– Forholdet mellom USA og Kina er på et lavmål, og det er klart at i den situasjonen og med Kinas svært omfattende øvelse, så øker faren for et uhell.

ØKT FARE: Henning Kristoffersen, forsker ved UiO, påpeker at faren for konflikt øker i takt med Kinas stigende aktivitetsnivå rundt Taiwan. Foto: TV 2

Kristoffersen viser til at det er mange kriger som har startet ved at den utløsende årsaken er nettopp et uhell.

– Kan være nytteløs

– Kina har rustet opp betraktelig de siste årene og militært sett er en farligere fiende for Taiwan?

– Absolutt, de aller fleste er enige om at en tosidig krig, altså en krig som bare involverer Taiwan og Kina, uten at USA involverer seg, der er Kina overlegne.

Likevel mener Kristoffersen at det vil være krevende å ta Taiwan, særlig med bakkestyrker.

– Det handler om hvordan Taiwan, altså øya, ser ut topografisk, og det er krevende på den måten. Men Kina er helt overlegne Taiwan.

– Ikke gitt

Om det blir krig, forklarer Kristoffer at det vil være prekært for Taiwan at USA kommer landet til unnsetning i større grad enn til nå.

Taiwan er helt avhengig av at USA forsyner dem med soldater, våpen og med krigsskip og kampfly, utdyper han.

Samtidig er det flere eksperter som mener Taiwan er sjanseløs, selv med hjelp fra amerikanerne, ifølge Kristoffersen.

– Det er ikke lenger gitt, selv med USAs involvering, at USA og Taiwan vil gå seirende ut av en konflikt med Kina. Derfor er det ingen tvil om at det aller farligste i verden i dag er en mulig Kina-Taiwan-konflikt.