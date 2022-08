Fristen går ut i dag – kan bli ny streik

Den to uker lange SAS-streiken ble avsluttet 19. juli etter at partene kom fram til en avtale. Nå stemmer de fire pilotforeningene over avtalen.

Avstemningen avsluttes ved midnatt fredag. Dersom medlemmene i de fire foreningene sier nei til den fremforhandlede avtalen, vil pilotene gå ut i en ny streik fra torsdag 11. august.

Resultatet av avstemmingen blant de norske pilotene vil sannsynligvis bli kjent lørdag, før det så vil bli bekreftet neste uke.

DEN GANG DA: For kort tid siden stod alle SAS-flyene på bakken. Pilotstreiken ble avsluttet natt til 19. juli. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er en større prosess som endelig får sin avgjørelse på tirsdag i paraplyorganisasjonen, sier Ole Knutsen i Norske SAS-flygeres forening.

Tror på flertall

– Hvis det blir en ny konflikt, så vil plassfratredelsen være lik som sist, sier Knutsen.

Flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs, sier at det må være over 50 prosent flertall, og ikke to tredjedeler, for at avtalen skal bli stemt gjennom.

Han tror at den vil bli nettopp det.

– Jeg tror det ligger an til at de skal klare å nå over 50 prosent flertall, sier Elnæs.

Trafikktallene preget av streiken

Fredag ble det kjent at SAS hadde 1,3 millioner passasjerer i juli.

Det er en nedgang på 32 prosent sammenlignet med juni. Måneden ble preget av streiken som førte til at flyene ble satt på bakken i 15 dager.

OPTIMIST: Flyanalytiker tror det vil bli flertall når SAS-pilotene skal avgi sin stemme. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– SAS fylte opp flyene sine ganske bra. Over åtte av ti seter ble solgt, sier Elnæs, som mener passasjertallene er omtrent som forventet.

Flyanalytikeren mener det er for tidlig å si hvordan pilotstreiken i juli vil påvirke SAS sine passasjertall fremover, men er klar på at en konsekvens er at flere reiste med konkurrentene i juli.

– Hvis det fortsetter, så betyr det at selskapet får mindre inntekter enn de har forventet. Men hvis vi ser på juli-tallene isolert, med nesten to milliarder svenske kroner i billettinntekter, så er ikke det så ille, sier Elnæs.