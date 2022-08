Fotballryktene: – United gir opp de Jong

Frenkie de Jong virker å glippe for Manchester United, samtidig frir klubbpresident til Ronaldo. Dette er fredagens fotballrykter!

Hele sommeren har det virket som at Frenkie de Jong sto øverst på Manchester United sin ønskeliste. Men nå skal de røde djevlene ha gitt opp å hente de Jong.

Mirror skriver at United ikke ønsker noen budkrig med Chelsea for Barcelona-spilleren, og at de derfor trekker seg ut av forhandlingene.

Chelsea har flere overganger på gang. Nå melder overgangsguruen Fabrizio Romano at Marc Cucurella skal ha bestått den medisinske testen.

Det skjer kun få dager etter at Brighton tok til sosiale medier for å avkrefte en overgang.

Også Wesley Fofana kan komme inn dørene på Stamford Bridge. Ifølge The Times er Chelsea villige til å legge over 800 millioner kroner på bordet for Leicester-spilleren.

Daily Mail melder at Chelsea kanskje må bryte Harry Maguires rekord som verdens dyreste forsvarsspiller om de vil hente Fofana til London.

Etter en sommer hvor storklubb etter storklubb skal ha takket nei til å hente Cristiano Ronaldo, går en klubbpresident offentlig ut med sitt ønske om å hente 37-åringen.

Til Mundo Deportivo bekrefter Corinthians-president Duilio Monteiro Alves at han ønsker å hente Ronaldo til Brasil.

Memphis Depay kobles til en Juventus-overgang av SPORT. Etter Barcelonas mange sommerkjøp har nederlenderen falt lenger og lenger bak i køen på Camp Nou.

Southampton-spissen Che Adams skal være ønsket av Leeds og nyopprykkede Nottingham Forest, ifølge Football Insider.

The Athletic kobler en annen spiss til Nottingham. Willem IIs Jizz Hornkamp ser ut til å kunne bli lagkamerat med Steve Cook og co.