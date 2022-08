Rekordmåned i flytrafikken for Flyr

Flyr hadde 260.500 passasjerer i juli. Det er passasjerrekord for denne perioden.

Det viser en fersk oversikt i trafikkoppdateringen fra flyselskapet fredag morgen.

Administrerende direktør i Flyr Tonje Wikstrøm Frislid sier måneden har vært preget av stor reiselyst.

– Vi vil takke alle de 260.500 gjestene som har valgt å reise med oss i juli, og ser fram til å ønske velkommen om bord igjen snart, enten de skal på storbyweekend i Paris, på langtidsferie til Malaga eller besøke venner og familie i Tromsø eller Kristiansund, skriver Frislid.

Selskapet jubler

Flyr hadde i gjennomsnitt ti fly i drift i juli. Fyllingsgraden var på hele 92,3 prosent i juli. Hvilket betyr hvor stor andel av setene deres som er blitt booket.

– Vi vil også takke alle våre kolleger og samarbeidspartnere på bakken og i lufta for at de tar så godt vare på våre gjester, skriver den administrerende direktøren.

I tillegg har selskapet gjennomført hele 99,9 prosent av de planlagte flyvningene sine denne måneden. Det betyr at kun to flygninger ble innstilt.

GODE TALL: Administrerende direktør i Flyr Tonje Wikstrøm Frislid er svært takknemlig overfor sine ansatte, samarbeidspartnere og ikke minst kundene. Foto: Erik Edland / TV 2

Når det gjelder punktlighet, som er et mål som viser antall avganger som går innen 15 minutter etter ordinærtid, er tallene noe svakere på 54,2 prosent.

Det skyldes blant annet mannskapsmangel på en rekke flyplasser i Europa, samt kapasitetsbegrensninger i luftrommet i Europa. Likevel landet 91,3 prosent av flyvningene til selskapet mindre enn en time forsinket.

Sterk vekst

Flere fikk erfare kansellerte flyvninger, lange ventetider og bagasjekaos i forbindelse med storstreiken til SAS i sommer.

Samtidig som selskapet på daglig basis tapte enorme pengesummer, merket derimot Flyr en umiddelbar økning i antall bestillinger.

Lavprisselskapet har et titall ruter fra Gardermoen som går til ulike reisemål i Europa og innlands i Norge. Mange av de mest populære strekningene ble raskt fylt opp.

Pandemien gjorde at selskapet tapte over 400 millioner kroner i oppstartsåret i fjor, og over 200 millioner i første kvartal i år. Likevel var Flyr godt fornøyde med utviklingen, og nå har trafikken økt ytterligere.