Trump-støttede Kari Lake vinner primærvalg i Arizona

Kari Lake, som mener at Joe Biden ikke er lovlig valgt president, blir republikanernes guvernørkandidat i Arizona til høsten Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

Lakes seier er et slag for den republikanske ledelsen i Arizona, som ønsker å se mer mot framtiden enn fortiden og hadde satset på den mer moderate Karrin Taylor Robson.

Lake sier hun ikke ville ha godkjent valget av Joe Biden i 2020 om hun hadde vært guvernør da, og hun gjorde de falske påstandene om valgfusk til et sentralt element i valgkampen sin.

Lake proklamerte seier allerede onsdag kveld, men det var først torsdag kveld at det ble fastslått at hun hadde vunnet et svært jevnt valg.

Motkandidaten til høsten blir Katie Hobbs, statens administrasjonssekretær som var ansvarlig for organiseringen av valget i 2020.