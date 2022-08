Skapere av Netflix-serie tilkjent giganterstatning fra Spacey

Kevin Spacey, kjent som den skruppelløse kongressmannen i Netflix-serien «House of Cards» må ifølge Los-Angeles-dommer betale en giganterstatning til seriens skapere.

#MeToo-bevegelsen traff skuespiller Kevin Spacey hardt. På bildet er han på vei inn i retten for å svare for anklager om seksuell trakassering av tre menn ved et London-teater der han var regissør. Torsdag avgjorde en Los-Angeles dommer at han må betale erstatning til Netflix-serien som sparket ham etter omfattende anklager om seksuell trakassering. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Kevin Spacey og produksjonsselskapet hans må betale nesten 31 millioner dollar til skaperne av TV-serien «House of Cards», skriver nyhetsbyrået AP. Han ble sparket fra serien etter seksuell trakassering av ansatte på serien i 2017, og beløpet skal dekke de økonomiske tapene serieskaperne har lidd.

Måtte skrive om serien

Ifølge tvisteavgjørelsen har Spacey brutt kontrakten sin gjennom sin uprofesjonelle oppførsel mot flere ansatte i alle de fem sesongene der han deltok som skuespiller og produsent. Dette første til at MRC måtte si opp Spacey og stanse produksjonen av seriens sjette sesong, og deretter skrive den om slik at Spaceys sentrale rolle ikke lenger var med. De måtte også kutte fra 13 til åtte episoder for å rekke deadlines, noe som førte til tap på titalls millioner dollar ifølge rettsdokumentene.

Spaceys advokater hevdet i sitt innlegg at avgjørelsen om å kutte Spacey fra sjette sesong kom før internetterforskningen førte til at ansatte snakket ut om seksuell trakassering. Derfor hevder Spaceys side at dette ikke var noe kontraktbrudd.

Avgjørelsen er fattet av en privat mekling ledet av dommer ved Los Angeles høyesterett Mel Red Recana. Rettstvisten har pågått i mer enn tre år, og høringen som har vart i åtte dager.

Felt av #MeToo

Spaceys karriere endte brått i 2017 da #MeToo-bevegelsen var i siget, og anklagene mot ham kom fra flere personer. Han ble da sparket fra flere prosjekter, deriblant den politiske Netflix-thrilleren «House of Cards», der han spilte hovedrollen som Frank Underwood, en maktsyk kongressrepresentant som forsøkte å bli president.

I juli måtte Spacey møte i retten i London, der han erklærte seg ikke skyldig i seksuell trakassering av tre menn for mer enn ti år siden da han arbeidet som teaterregissør i byen. Han står også overfor en rekke søksmål fra andre menn, blant annet skuespilleren Anthony Rapp.