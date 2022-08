Poliosmitte oppdaget i New York

Uvaksinerte barn og voksne i New York bes om å vaksinere seg mot polio så snart som mulig på grunn av risikoen for at den dødelige sykdommen skal spre seg.

Det er frykt for at polioviruset kan spre seg i USA etter at en uvaksinert person er smittet og smitte er funnet i avfallsvann i flere fylker i delstaten New York. Foto: Sarah Poser, Meredith Boyter Newlove /CDC via AP / NTB

Helsemyndighetene har funnet poliosmitte i avfallsvannet i sju fylker nord for New York City. Bare én person har fått påvist smitte, men det er stor frykt for at den smittsomme sykdommen er tilbake etter mange år.

Personen som er smittet og har fått lammelser, er en uvaksinert voksen i fylket Rockland. Vedkommende er den første som får påvist polio på flere tiår i USA.

Delstatens helsesjef, Mary T. Bassett, sier at det er fare for at ytterligere hundrevis av mennesker bærer på smitten, og at det er viktig at alle voksne, ikke minst gravide, og unge har oppdatert vaksineringen sin.

Polio var i sin tid en av USAs mest fryktede sykdommer, men ble erklært utryddet i 1979, over 20 år etter at en effektiv vaksine ble tilgjengelig.

De fleste som smittes, har ingen symptomer, men de kan i flere uker smitte videre. En liten andel av de smittede får lammelser, og 10-15 prosent av dem dør.

Poliovaksine er obligatorisk for alle barn i delstaten New York, men i enkelte områder er kontrollen svak. Både Rockland og nabofylket Orange er kjent for å ha mange vaksinemotstandere, med bare rundt 60 prosent vaksinert.