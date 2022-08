Fredag møtes Putin og Erdogan. Dette er andre gang på kort tid. Erdogan er president i et Nato-land i dyp økonomisk krise, og har samtidig tette bånd til Russland. Han balanserer mellom øst og vest, og mye står på spill for Tyrkia.

I dag møtes Putin og Erdogan igjen, etter at det bare har gått to uker siden forrige møte i Teheran. Båndet er tett, Tyrkias posisjon er vanskelig, og for Erdogan står mye på spill. Foto: Sergei Savostyanov / NTB

Fredag møtes Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin i Sochi ved Svartehavet. Etter at Tyrkia lyktes med å forhandle frem korneksport fra Ukraina til verdens kornmarked beskrev FN løsningen som en stråle av håp. Presidentene møttes også for to uker siden i Teheran. Men forhandlingene handler om langt mer enn korn. Erdogan beskrives som en «forargelig men uunnværlig alliert» for vesten av Financial-Times-kommentator Gideon Rachman. Han er ikke alene om å rive seg i håret over Erdogan.

Erdogans balansegang

– Erdogan går sin egen vei, skriver Reuters kommentator Peter Apps.

Tyrkia opplever den største økonomiske krisen de har hatt på to tiår. Inflasjonen var på 79,6 prosent onsdag denne uken, og Erdogan stiller til valg i juni 2023. Russland kan lette gjennom gasseksport, og i fjor importerte Tyrkia 45 % av sitt gassforbruk fra Russland.

I går overførte det statlige russiske energiselskapet Rosatom første del av en større støttepakke til den tyrkiske liren, som altså er i fritt fall.

– Dette minner oss om den økonomiske, geopolitiske og innenrikspolitiske balansegangen Erdogan må håndtere, mener Apps.

Og Tyrkia fører en politikk som er vanskelig å se helheten i: Mens de har kjempet sammen med Russland i Syria og Libya, har tyrkiske droner tatt ut russiske tanks i Ukraina. Motstandere av Putin-regimet får slå seg til i Tyrkia, samtidig som Erdogan åpent tar imot mat og energi fra Moskva.

Erdogan har markert at Tyrkia stiller seg mer skeptisk enn andre Nato-land til å innlemme Sverige og Finland. Samtidig leder han et Nato-land, og hans rolle som forhandler med bånd til Moskva har vært uunnværlig for kornavtalen mellom Ukraina og Russland.

Men utover det er det ikke kjent hva presidentene skal snakke om når det gjelder Ukraina denne gangen.

Skal diskutere Syria

Ifølge et russisk nyhetsbyrå skal de to diskutere en rekke bilaterale temaer. Syria kan stå på agendaen.

For Erdogan er møtet med Russlands president Vladimir Putin en mulighet til å fremme sine egne utenrikspolitiske mål, ifølge NRP news.

– Når arbeidet vårt med å sikre den Syriske grensen er fullført, vil vi begynne nye operasjoner i Syria, sa Erdogan i et intervju med kanalen i mai. Russland kontrollerer luftrommet nord i Syria, og Erdogan har flere ganger tatt opp temaet med Putin. Sist i møtet i Teheran for to uker siden.

– Vi skal utrydde de onde gruppene som truer vår nasjonale sikkerhet fra Syria, sa Erdogan under møtet. Han sikter til de kurdiske kampgruppene nord i Syria. Tyrkia har hatt en langvarig, væpnet konflikt med kurdere. I krigen mot ISIL i Syria samarbeidet vestlig militære med kurderne.

Et tyrkisk fremstøt mot kurdere over den syriske grensen i 2019 ble fordømt internasjonalt. Kerim Has, en tyrkisk politisk analytiker som er basert i Moskva og følger samtalene sier at Tyrkia ønsker seg grønt lys fra Russland til å gå inn i Syria.

Ikke bare en Putin-venn

Erdogans internasjonale posisjonering er kompleks, skriver Reuters. For eksempel skal han ha latt Putin vente i flere minutter foran reportere da de møttes i Teheran. Men Erdogan har også flere pågående disputter med vesten. Den amerikanske kongressen opponerer mot å selge amerikanske F-16-fly til Tyrkia, og Tyskland har kritisert Tyrkia for spenninger med Hellas og for brudd på menneskerettigheter.

– For å unngå økonomisk katastrofe kommer Tyrkia til å trenge hjelp utenfra. Der kan de Natoallierte hjelpe, skriver Rachman i Financial TImes. Han mener at Tyrkia kanskje er en frustrerende alliert, men dersom Tyrkia skulle falle fra i alliansen, ville det være en strategisk katastrofe for Natohevder han.