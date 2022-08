Sunak vant debatt med Liz Truss

Håndteringen av økonomien var det store stridsspørsmålet i torsdagens debatt mellom de to lederkandidatene i det konservative partiet. Ledervervet vil også gjøre vinneren til Storbritannias neste statsminister.

Tidligere torsdag advarte den britiske sentralbanken Bank of England mot risikoen for en langvarig nedtur for landets økonomi. Det skjedde i forbindelse med at renten ble satt opp for å bremse inflasjonen.

I debatten torsdag kveld hevdet utenriksminister Truss at en økonomisk nedtur kan avverges med lavere skatter, men det avviste den tidligere finansministeren Sunak. Han mener at å senke skatten og ta opp nye lån er uansvarlig og vil gjøre vondt verre på et tidspunkt da inflasjonen øker raskt.

– Jeg er bekymret for at Liz Truss' plan vil gjøre situasjonen enda verre, sa Sunak. Han vil også senke skatten, men først når prisstigningen er under kontroll.

Liz Truss har en solid ledelse på meningsmålingene foran uravstemningen blant partiets 200.000 medlemmer, men en håndsopprekning i TV-studioet etter debatten viste at Sunak ifølge publikummet vant debatten med god margin. Sunak har hatt ledelsen i de tidligere rundene der antall kandidater har blitt redusert til to. I de rundene har kandidatene gått videre med støtte fra de konservative representantene, der Sunak har hatt ligget klart i tet. Den siste voteringen foregår ute i det konservative partiet blant vanlige melemmer, og så langt ser det ut til at Truss er langt mer populær ute i partiet.