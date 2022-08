Lufthansa landet avtale med ansatte i Tyskland

I LUFTA: Et Lufthansa-fly tar av fra Gardermoen. Foto: Morten Holm / NTB

Etter to dager med forhandlinger på et hotell, er partene nå enige.

Avtalen ble kunngjort sent torsdag kveld.

– Vi er glade for at vi har klart å finne en god løsning for våre ansatte sammen med arbeidslivets partner, sa Lufthansas HR-direktør Michael Niggemann ifølge Hessenschau.de.

Dermed blir det ikke flere varslingsstreiker.

De ansatte vil få en lønnsøkning på 325 euro per måned, samt ytterligere 2,5 prosent over tre trinn.

– Det er et godt resultat, sier Verdi-forhandler Christine Behle.

Minst 134.000 flypassasjerer ble rammet da de ansatte i Lufthansa streiket 27. juli, inkludert passasjerer på 13 fly som skulle til Norge.

Bare i Frankfurt ble 578 avganger innstilt den ene dagen, pluss 345 avganger til og fra München.