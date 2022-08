Reuters: USA vil erklære apekopper som helsekrise

Det skjer samtidig som at landet opplever en økning i antall registrerte smittetilfeller, og bare et par uker etter at Verdens helseorganisasjon fastslo at virussykdommen er en global helsekrise.

Det vil utløse føderale midler til bruk i bekjempelsen av sykdommen som har rammet 6.600 amerikanere.

– Vi forbereder oss på å gå til neste nivå for å bekjempe dette viruset, sier helseminister Xavier Becerra.

– Vi oppfordrer alle amerikanere til å ta apekopper på alvor, vise ansvarlighet og hjelpe oss med å takle dette viruset, sier han.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel.

Viruset er hittil påvist i 75 land og rammer særlig menn som har sex med andre menn.