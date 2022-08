Bieber ønsker å hjelpe fengselsdømt basketstjerne

ØNSKER Å HJELPE: Justin Bieber tok til sosiale medier for å vise sin støtte til fengselsdømte Brittney Griner. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Den amerikanske basketspilleren Brittney Griner ble torsdag dømt til ni års fengsel i russisk rett.

DØMT: Griner ble dømt i russisk rett for smugling og besittelse av narkotika. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Griner har sittet fengslet i Russland siden februar, siktet for å ha smuglet inn cannabisoljer i bagasjen.

Ifølge nettstedet The Guardian er dette oljer beregnet for bruk til e-sigaretter, som hun skal ha hatt legeerklæring for å oppbevare.

DELTE INNLEGG: Justin Bieber delte dette Instagram-innlegget.

31-åringen ble i retten dømt til ni års fengsel for besittelse og smugling av narkotika.

Engasjerer seg

Norges-aktuelle Bieber har latt seg engasjere i saken.

På sin Instagram deler han en artikkel om saken, og skriver at dommen gjør ham trist.

– Dette gjør vondt. Hvis noen vet om noen som helst måte jeg kan hjelpe på, vær så snill; gi beskjed, skriver han til sine over 250 millioner følgere.

– Uakseptabelt

Også USAs president Joe Biden fordømmer dommen. I en uttalelse, gjengitt av CNN, sier han at:

– Dette er uakseptabelt, og jeg ber Russland om å løslate henne umiddelbart slik at hun kan være sammen med sin kone, sine kjære, venner og lagkamerater.

Biden har ved flere anledninger vært i kontakt med Griner og hennes juridiske apparat. I juli sendte Griner et brev til Biden der hun ba om hjelp.

Det er uklart hvor lang tid Griner faktisk vil tilbringe bak murene, ettersom USA og Russland har diskutert et potensielt fangebytte som kan involvere basketballspilleren, ifølge BBC.