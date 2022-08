Utested krever «visum» av russere

Hvis du er russisk og ønsker å komme inn på Dedaena Bar i Tblisi i Georgia, må du fylle ut «en visumsøknad».

– Det er fordi vi ikke ønsker alle russere velkomne, sier bartender Beka Talakhadze til TV 2.

«Vi står for likhet og samhold, men vi må forsikre oss om at hjernevaskede, russiske imperialister ikke ender opp i baren vår», forklarer baren innledningsvis i søknadsskjemaet.

Les hele visumsøknaden her:

Der må russere blant annet krysse av for at de ikke stemte på Vladimir Putin, at han er en diktator og at Krim tilhører Ukraina.

– Det stemmer, sier Talakhadze.

Kan snike seg inn

Baren har, som barer flest, WiFi tilgjengelig for gjestene. Nettverket heter «russlandokkupant» og passordet er «æretilukraina».

– Noen reagerer sterkt når de ser visumet, erkjenner Talakhadze.

Det har blant annet kommet til syne på internett, hvor baren brått har fått mange negative anmeldelser. Nå har imidlertid baren fått såpass mye oppmerksomhet at folk som er positive til tiltaket støtter den med fem stjerner.

– Vi har også noen russiske gjester som er imot regimet, som er venner, legger Talakhadze til.

Dedaena Bar påpeker nederst i «visumsøknaden» at den er innført fordi «noen dårlige russere» lagde trøbbel i baren.

Bartenderen forteller at det heller ikke er veldig strengt i døra.

– Hvis de sier at de ikke er russere, kan de snike seg inn. Vi er ikke veldig strenge. Men da vet de med seg selv at de har sagt at de ikke er russere, ler Talakhadze.

Storm i Norge

I Norge ble det stor oppstandelse da Viking hotell i Tromsø uttalte at de ikke ønsket russiske gjester.

– Vi kan ikke hindre det eller nekte det, men vi prøver å unngå det. Vi føler det er vår måte å si at det ikke er greit, det som skjer (i Ukraina, red.anm.), sa hotelleier Idar Gabrielsen til TV 2 i mars.

Hotellet ble anmeldt, men politiet konkluderte med at dette ikke var straffbart.

Samtidig har statsminister Jonas Gahr Støre i intervju med VG gjort det klart at russere som bor her må ivaretas på samme måte som resten av befolkningen.