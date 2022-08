200.000 yazidier er fremdeles på flukt i Irak

– Behovene til fordrevne personer som bor i og utenfor leirer, og til dem som har vendt hjem, er fortsatt store, ifølge FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM).

Mangel på husly og grunnleggende tjenester som rent vann, elektrisitet, helsevesen og utdanning gjør livet vanskelig for yazidier som vender hjem, eller som ønsker å gjøre det.

– Familier er tvunget til å utelukkende dekke sine grunnleggende behov, i stedet for å gjenreise livene sine, konstaterer IOM.

Den ytterliggående islamistgruppa IS ødela rundt 80 prosent av all offentlig infrastruktur og 70 prosent av sivile hjem i byen Sinjar og områdene rundt da de erobret store områder i Nord-Irak i 2014.

Mer enn 2.700 mennesker er fremdeles savnet, åtte år etter. Tusenvis av yazidier ble drept, og tusenvis av kvinner og barn fra folkegruppen ble bortført, solgt eller tatt som sexslaver av IS.

Ifølge IOM vil grusomhetene som ble utført mot yazidiene ha følger i mange generasjoner framover.

– Regjeringen i Irak og verdenssamfunnet må skape forhold som forsikrer yazidiene om at slike grusomheter ikke vil skje igjen, sier Sandra Orlovic i IOM.

Yazidiene snakker kurdisk, men følger sin egen ikke-muslimske tro. Yazidismen inkluderer elementer fra jødedommen, kristendommen og islam. De tilber også sju erkeengler, spesielt Malak Taus, påfuglengelen. En del kristne og muslimer identifiserer Malak Taus som djevelen. Som følge av dette er yazidiene blitt omtalt som djeveldyrkere.

FN har slått fast at IS utsatte yazidiene for folkemord i 2014.

(©NTB)